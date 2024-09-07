Fogo em vegetação de Pancas completa uma semana; veja vídeo da destruição

Após nova vistoria na manhã deste sábado (7), mais focos de incêndio foram localizados ao redor da Pedra da Tirolesa, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. O incêndio começou no último sábado (31), quando o fogo se espalhou rapidamente pela vegetação seca e se intensificou na sexta-feira (6). Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) sobrevoou o local nesta manhã e chegou a buscar água em piscinas na região para ajudar no combate às chamas.
Por meio de nota, a Defesa Civil informa que, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, realizou uma vistoria com o uso de drones e identificou novos pontos isolados de fumaça ao redor da Pedra da Tirolesa. Esses focos já estão sendo monitorados, e as equipes estão em operação no local para controlá-los.
Um caminhão-pipa da Prefeitura de Pancas será utilizado para garantir que o fogo não volte a se espalhar. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros afirmam que permanecerão em campo durante todo o dia para combater os focos e assegurar o controle total da situação.
No início da noite de sexta-feira (6), a prefeitura informou que, devido ao incêndio e à grande quantidade de fumaça, a Mega Tirolesa não funcionará neste final de semana, dias 7 e 8 de setembro. "Esta decisão visa garantir a segurança de nossos funcionários e usuários", comunicou.
Equipes do Corpo de Bombeiros permaneceram no local na tarde deste sábado (6). Segundo a corporação, o combate às chamas "é complexo, devido às condições do terreno, que é íngreme e acidentado, e a vegetação densa."