Fogo em vegetação de Pancas completa uma semana; veja vídeo da destruição

Incêndio em Pancas deixa vegetação completamente queimada Crédito: Carolina Silveira/TV Gazeta

Após nova vistoria na manhã deste sábado (7), mais focos de incêndio foram localizados ao redor da Pedra da Tirolesa, em Pancas , no Noroeste do Espírito Santo. O incêndio começou no último sábado (31), quando o fogo se espalhou rapidamente pela vegetação seca e se intensificou na sexta-feira (6). Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) sobrevoou o local nesta manhã e chegou a buscar água em piscinas na região para ajudar no combate às chamas.

Incêndio em Pancas: Notaer busca água em piscina para auxilia no combate às chamas Crédito: Divulgação | Notaer

Por meio de nota, a Defesa Civil informa que, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, realizou uma vistoria com o uso de drones e identificou novos pontos isolados de fumaça ao redor da Pedra da Tirolesa. Esses focos já estão sendo monitorados, e as equipes estão em operação no local para controlá-los.

Um caminhão-pipa da Prefeitura de Pancas será utilizado para garantir que o fogo não volte a se espalhar. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros afirmam que permanecerão em campo durante todo o dia para combater os focos e assegurar o controle total da situação.