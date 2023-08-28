'Aconselho todo mundo a largar o carro', diz ciclista ao passar pela 3ª Ponte

Mesmo com a chuva intensa que atinge a Grande Vitória, ciclistas aproveitaram a manhã desta segunda-feira (28) para fazer a travessia na Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, inaugurada no domingo (27). Para o artista plástico Carlos Eduardo Santos da Vitória, de 60 anos, morador de Vila Velha, o percurso foi tranquilo. Ele recomendou ainda que os motoristas deixem os carros e passem a usar bicicletas para fazer o percurso entre a Capital e a cidade canela-verde. Confira no vídeo acima.

"Energia muito boa, a primeira vez é muito bacana. O visual lá de cima, muito bacana, apesar do tempo chuvoso foi bem tranquilo, achei que a dificuldade seria maior, mas foi muito legal. Para quem está acostumado a pedalar é legal. Hoje está bem tranquilo, tinha muito fluxo, muita gente pedalando também. Bastante segurança, é bem sinalizado também, tem muitas câmeras de segurança. A descida foi legal, você tem que ter a bicicleta com o freio legal. Aconselho todo mundo a largar o carro e aderir à bicicleta", contou ao repórter José Carlos Schaeffer, da CBN Vitória.