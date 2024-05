Acidente em Ecoporanga: ônibus sem freio mata pedestre

Um motociclista de 44 anos morreu após bater de frente com um carro na ES 245, na altura do distrito de Moacir Avidos, em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de domingo (19). Segundo a Polícia Militar, a vítima, que não teve nome divulgado, foi socorrida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do automóvel, de 60 anos, foi preso após ser submetido ao teste do bafômetro, que comprovou que ele estava dirigindo sob efeito de bebida alcoólica.