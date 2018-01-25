Estamos em um momento da história brasileira, e por que não dizer do mundo, em que a toda hora os meios de comunicação anunciam a necessidade de ter uma comunidade mais justa e íntegra. O mundo tem acordado para essa necessidade. Alguns países têm demonstrado mais expressamente, enquanto que outros, mais lentamente. Mas nada acontece sem uma conscientização definida e um empenho dedicado, que nasça no seio da população, como uma necessidade intrínseca. É fundamental neste contexto: agir com ética, princípio de cidadania.

Nossa sociedade, em diversos setores, está desconcertada! Refletir as consequências humanas de muitas decisões políticas e sociais inumanas, analisá-las e levá-las em conta são condições necessárias para qualquer vivência verdadeiramente digna. Diante do descalabro no qual temos vivido em nosso país, com tantos passos dados para trás, no que se refere aos direitos dos cidadãos e cidadãs, bem como a compreensão acerca da realidade e o constante processo de desumanização que nossa sociedade tem assumido, torna-se necessário construir uma consciência possível para o resgate da dignidade humana.

A grande verdade é que os valores das ações humanas estão inscritas na própria essência do homem. A ética e a cidadania são importantes para a boa estruturação de uma a sociedade. A sua falta pode provocar sua autodestruição. Por isso, a necessidade de se comprometer com o desenvolvimento da ética e da cidadania na sociedade brasileira é fundamental como uma das causas de formação de uma sociedade de princípios morais e normas preestabelecidas, para um convívio social em harmonia e, consequentemente, apontar para a necessidade de formarmos uma comunidade ética cidadã, como princípio que estão inscritos na própria essência do homem para uma boa estruturação social.

Desse modo, a sociedade passa a exigir uma nova postura de seus membros, ou seja, nas estratégias para o alcance dos objetivos organizacionais devem constar princípios éticos que sejam de acordo com a moral da sociedade. Como um conjunto de regras, a ética é um rol dos conceitos aplicáveis às ações humanas que fazem delas atitudes compatíveis com a concepção geral do bem e da moral. Com isso, cabe a toda sociedade compatibilizar suas ações com os valores morais e zelar pela qualidade de vida de cada cidadão.

Como lemos, a ética e a cidadania ocupa-se da reflexão a respeito dos fundamentos da vida moral e social. Essa reflexão pode seguir as mais variadas direções, dependendo da concepção de homem que se toma como ponto de partida. É necessário formamos uma comunidade ética, pois o homem, como qualquer outro ser, busca sua própria perfeição, como requisito da sua própria natureza.

*O autor é seminarista da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim-ES