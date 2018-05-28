Agesandro: adeus ao Mestre Yoda da advocacia capixaba

Mestre Yoda, de "Guerra nas Estrelas" Crédito: Divulgação

Yoda, o grande mestre Jedi, é um dos personagens mais populares da história do cinema. Até quem não é fã de "Guerra nas Estrelas" ou quem não viu nenhum dos oito filmes já lançados da franquia conhece a figura do ancião baixinho (e verde) trajando vestes simples de monge budista e obviamente inspirado em mestres de artes marciais do extremo Oriente.

Minúsculo no tamanho físico, maiúsculo em seu poder e, principalmente, na sabedoria acumulada e transmitida aos discípulos Jedi. Aos mais jovens, é um grande conselheiro, sempre zen e contido nos gestos. Mas, nos episódios II e III (o quinto e o sexto filmes da série de George Lucas), quando a ocasião o exige, a criaturinha verde não hesita em sacar seu poderoso sabre de luz e partir para o combate físico contra seus adversários, os vilões que integram "o lado negro da Força".

Assim era Agesandro da Costa Pereira, grande mestre da advocacia capixaba, que acaba de fazer a sua travessia para o "outro lado da vida". O eterno presidente da seccional da OAB no Espírito Santo nos deixou na madrugada desta segunda-feira (28), aos 88 anos, vítima de complicações decorrentes de um quadro de pneumonia. Pequeno no porte físico, gigantesco no tamanho de sua força, de sua sabedoria, de sua altivez e de sua biografia – assim como gigantescas são a sua perda para o Espírito Santo e a falta que homens públicos como ele fazem no Brasil de hoje.

Professor, mestre e conselheiro para gerações de advogados mais jovens (muitos deles na atual composição da OAB-ES), Agesandro, como um Yoda da advocacia capixaba, jamais hesitou em empunhar a sua "espada luminosa da Justiça" sempre que a ocasião o exigiu. E como o exigiu.

Mas a arma de Agesandro foi outra: usava os instrumentos legais e a mobilização das forças da sociedade civil em prol das grandes causas. Como grande democrata e defensor do Estado de Direito que era, sua luta não se dava por meio da violência, mas por meio da Justiça, das pressões da sociedade organizada e das instituições democráticas.

A combatividade marcou a trajetória de Agesandro, presidente da OAB-ES por cerca de 20 anos. E esse espírito combativo foi decisivo num momento crítico da história do Espírito Santo: no auge da nossa crise institucional, com o crime organizado alastrado pelos Poderes durante a Era Gratz, foi ele quem, corajosamente, coordenou o Fórum Reage Espírito Santo, marco estadual do combate à corrupção.

Liderança no lado certo da Força

Agesandro da Costa Pereira Crédito: Fernando Madeira

Na época, a batalha não era intergaláctica. Precisava ser travada aqui, em nossa casa, neste planetinha chamado Espírito Santo.

Era o fim do governo de José Ignácio Ferreira (1999-2002) – período marcado por denúncias de corrupção no governo, na Assembleia Legislativa e no Tribunal de Contas do Estado. Como presidente da OAB-ES e um dos articuladores do Fórum Reage, Agesandro protocolou o pedido de intervenção federal no Espírito Santo – negado pelo governo FHC, que, em vez disso, enviou uma missão especial ao Estado*.

Na vida, além de coragem, é preciso ter cuidado com simplificações maniqueístas, aquelas que reduzem tudo, superficialmente, a uma disputa do "bem contra o mal". Mas na vida também, em alguns momentos, é preciso saber distinguir sem meio-termo o lado certo do lado errado. E saber se posicionar com firmeza do lado certo.

Também nisso Agesandro foi um mestre e nos deixou uma grande lição: não fosse por seus posicionamentos firmes no referido período, ao lado de outros grandes capixabas como ele, talvez o Espírito Santo tivesse mergulhado ainda mais, e de modo irreversível, no "lado sombrio da Força", isto é, das forças do crime organizado que então se apoderavam dos Poderes constituídos no Estado.

A exata noção de como a luta de Agesandro incomodava as forças do atraso no Espírito Santo é dada por um dos episódios mais emblemáticos desse período: o atentado a bomba perpetrado na seda OAB-ES, no Centro de Vitória, em 25 de julho de 2002**, com o claro intuito de intimidar os trabalhos do Fórum Reage. Não surtiu o menor efeito. Agesandro seguiu em frente, sem se deixar intimidar nem recuar um milímetro no combate obstinado ao crime organizado.

No dia 9 de agosto de 2015, em uma de suas últimas entrevistas para o jornal A GAZETA – por acaso, dada a este colunista, na condição de repórter –, deixou-nos mais uma lição de coragem no exercício da função: "O advogado tem o dever, assegurado por lei, de guardar sigilo profissional. Agora, também precisa ter coragem cívica. Se, ante a primeira ameaça, fecha o escritório e parte, não tem condições de exercer o ministério da advocacia. Naquele momento terrível do nosso Estado, nós da OAB-ES enfrentamos as mais diversas pressões, até atentados".

Agora, o mestre Agesandro vai lutar outras guerras, junto a outras estrelas. Aqui, sua estrela continuará brilhando. E nos iluminando nas boas lutas que precisam ser lutadas.

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* Em julho de 2002, o Ministério da Justiça anunciou a formação de uma missão especial para investigar e combater o crime organizado no Espírito Santo. O grupo era formado por cinco delegados da Polícia Federal, dois peritos criminais e 50 agentes, além de cinco procuradores da República. Eles contavam, ainda, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, do Banco Central e da Receita Federal. Para Agesandro, defensor da intervenção federal, a medida não seria suficiente para exterminar o crime organizado da sociedade capixaba, conforme ele frisou em sua primeira declaração sobre o assunto, publicada por A GAZETA no dia 25 de julho de 2002.

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