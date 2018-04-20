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Leonel Ximenes

Agente que salvou bebê de dois meses vai receber dois elogios da PRF

Luiz Carlos Quintela, que é estudante de Medicina, conseguiu reanimar com uma manobra respiratória Nathália Alvarenga de Oliveira

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 11:28

Públicado em 

20 abr 2018 às 11:28
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Luiz Carlos Quintela encontrou-se com o bebê Nathália e a mãe dela, Cristiane, nesta quinta-feira. Crédito: Gazeta Online
Luiz Carlos Quintela, o agente da Polícia Rodoviária Federal que salvou a vida de um bebê de dois meses no posto da PRF em Viana, vai receber uma "Nota de Reconhecimento" pelo seu ato e para a ficha funcional do servidor será emitida "Referência Elogiosa", segundo Wylis Lira, superintendente da PRF no Estado.
Quintela, que é estudante de Medicina, conseguiu reanimar com uma manobra respiratória Nathália Alvarenga de Oliveira, que foi levada por sua mãe, Cristiane Rodrigues Alvarenga de Souza, ao posto da PRF na noite de quarta-feira. A menina se engasgou após tomar mamadeira e ficou sem respirar, mole e toda arroxeada.
"É emocionante saber que pude ajudar a salvar a vida de alguém. A intenção não é ser tachado de herói, estamos aí para ajudar a comunidade. É gratificante ter tido sucesso no procedimento", disse o agente ao jornal A Gazeta. "Agradeço a Deus por ter escolhido a profissão certa."
Segundo o superintendente da PRF-ES, o policial rodoviário federal, quando recebe um elogio funcional, se credencia a ser beneficiado em futuras indicações e promoções em sua carreira na corporação. 
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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