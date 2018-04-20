Agente que salvou bebê de dois meses vai receber dois elogios da PRF

Quintela, que é estudante de Medicina, conseguiu reanimar com uma manobra respiratória Nathália Alvarenga de Oliveira, que foi levada por sua mãe, Cristiane Rodrigues Alvarenga de Souza, ao posto da PRF na noite de quarta-feira. A menina se engasgou após tomar mamadeira e ficou sem respirar, mole e toda arroxeada.
"É emocionante saber que pude ajudar a salvar a vida de alguém. A intenção não é ser tachado de herói, estamos aí para ajudar a comunidade. É gratificante ter tido sucesso no procedimento", disse o agente ao jornal A Gazeta. "Agradeço a Deus por ter escolhido a profissão certa."
Segundo o superintendente da PRF-ES, o policial rodoviário federal, quando recebe um elogio funcional, se credencia a ser beneficiado em futuras indicações e promoções em sua carreira na corporação.