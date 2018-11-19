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Leonel Ximenes

Agenda do governador e autoridades tem que ser divulgada na internet

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 16:38

Públicado em 

19 nov 2018 às 16:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pelo projeto aprovado na Assembleia, a agenda oficial do governador terá que ser publicada diariamente na internet. Crédito: Gazeta Online
A Assembleia Legislativa aprovou nesta segunda-feira (19) à tarde o projeto de lei do deputado estadual Sergio Majeski (PSB) que estabelece normas de transparência às agendas do governador, vice-governador, secretários e diretores de empresas e fundações do governo do Estado.
Pelo projeto, todos os compromissos oficiais deverão ser confirmados e divulgados nos respectivos sites governamentais para que a população tenha acesso facilitado à agenda das autoridades. A matéria foi aprovada pelos 28 parlamentares presentes - só Cláudia Lemos e Theodorico Ferraço não estavam  na sessão. O projeto agora vai para apreciação do governador Paulo Hartung, que pode vetá-lo ou sancioná-lo.
Os atos sigilosos, considerados imprescindíveis à segurança do Estado ou da população, não precisam constar da agenda na internet, segundo o projeto aprovado nesta segunda. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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