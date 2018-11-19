Agenda do governador e autoridades tem que ser divulgada na internet

A Assembleia Legislativa aprovou nesta segunda-feira (19) à tarde o projeto de lei do deputado estadual Sergio Majeski (PSB) que estabelece normas de transparência às agendas do governador, vice-governador, secretários e diretores de empresas e fundações do governo do Estado.
Pelo projeto, todos os compromissos oficiais deverão ser confirmados e divulgados nos respectivos sites governamentais para que a população tenha acesso facilitado à agenda das autoridades. A matéria foi aprovada pelos 28 parlamentares presentes - só Cláudia Lemos e Theodorico Ferraço não estavam na sessão. O projeto agora vai para apreciação do governador Paulo Hartung, que pode vetá-lo ou sancioná-lo.
Os atos sigilosos, considerados imprescindíveis à segurança do Estado ou da população, não precisam constar da agenda na internet, segundo o projeto aprovado nesta segunda.