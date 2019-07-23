Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Afinal, você se considera um bom motorista?
DIREÇÃO SEGURA

Afinal, você se considera um bom motorista?

Esta edição do Direção Segura traz a discussão de como você pode ser considerado um bom motorista, daquele tipo exemplar, nota 10 no trânsito!

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 13:09

Publicado em 

23 jul 2019 às 13:09
Na próxima quinta-feira, no dia 25 de julho, é lembrado o Dia do Motorista. E é no clima da data que nesta edição do Direção Segura, o CBN Vitória traz a discussão de como você pode ser considerado um bom motorista, daquele tipo exemplar, nota 10 no trânsito! Quem participa do quadro é o Inspetor da Polícia Rodoviária do Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos. Posturas como respeitar as normas de trânsito, ser compreensivo e praticar a direção defensiva são algumas das orientações para aqueles que desejam ser um bom motorista. Confira!
CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 23-07-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados