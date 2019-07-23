Afinal, você se considera um bom motorista?

Na próxima quinta-feira, no dia 25 de julho, é lembrado o Dia do Motorista. E é no clima da data que nesta edição do Direção Segura, o CBN Vitória traz a discussão de como você pode ser considerado um bom motorista, daquele tipo exemplar, nota 10 no trânsito! Quem participa do quadro é o Inspetor da Polícia Rodoviária do Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos. Posturas como respeitar as normas de trânsito, ser compreensivo e praticar a direção defensiva são algumas das orientações para aqueles que desejam ser um bom motorista. Confira!