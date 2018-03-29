Aeroporto tem que marcar nova rota na condução de obras públicas

Novo terminal do Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Enfim, temos um novo aeroporto. É tempo de comemorar, como quem correu uma maratona: suamos muito, mas chegamos ao final. É uma vitória para o Espírito Santo, apesar dos percalços. Uma empreitada que por tantos momentos chegou a ser desacreditada, não sem razão. Muitas idas e vindas, mudanças de governo, politicagens, irregularidades de contratos, atrasos nas obras... mas cá estamos, finalmente, diante de um portão de embarque que faz sua última chamada para o futuro.

Um futuro que não se resume às instalações mais modernas, condizentes com o desenvolvimento pelo qual o Estado vem passando nas últimas décadas. O Espírito Santo ficou mais arrojado e há muito tempo merecia uma porta de entrada mais atraente a seus visitantes. Terá a partir de hoje um terminal de padrão internacional, com uma pista mais ampla, de 2.058m, que vai permitir uma maior movimentação de cargas e passageiros. Serão voos mais altos para um Estado ainda carente de infraestrutura logística.

Mas há também um futuro, almejado por todos, que impõe uma mudança de rota, principalmente. O Aeroporto de Vitória foi uma obra emblemática, de um país que ainda teima em não sair do atraso. Não pode ser exemplo para nada, precisa ser o símbolo do que não deve ser feito na administração pública. O Estado tem outros entraves que já viraram a próxima novela das obras públicas antes mesmo do último capítulo do aeroporto: a duplicação das BRs 101 e 262, a reforma da Leitão da Silva, a construção do Cais das Artes... um padrão que precisa ser superado. Embarcar para o futuro é se livrar de tanta ineficiência.