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Leonel Ximenes

Advogada Nara Borgo será secretária estadual dos Direitos Humanos

O anúncio será feito hoje, às 16h, pelo governador eleito Renato Casagrande, junto com o nome de outros dois secretários

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 12:32

Públicado em 

21 nov 2018 às 12:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Nara Borgo é especialista em Direito Penal e tem intensa atuação na área dos direitos humanos. Crédito: OAB-ES
A secretária de Direitos Humanos de Vitória, Nara Borgo, vai assumir a mesma pasta no governo do Estado a partir do ano que vem. O anúncio será feito hoje, às 16h, pelo governador eleito Renato Casagrande, junto com o nome de outros dois secretários.
Advogada especialista em Direito Penal e ex-vice presidente da OAB-ES, Nara está na Prefeitura de Vitória desde maio de 2016. Reconhecida pela sua luta na área de Direitos Humanos, a futura secretária foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-ES e representante da Ordem no Conselho Estadual de Direitos Humanos.
Com a escolha de Nara, o prefeito Luciano Rezende (PPS) cede mais um membro da sua equipe para integrar o governo de Casagrande, seu aliado. O primeiro foi Davi Diniz, secretário municipal da Fazenda. A ex-secretária de Desenvolvimento da Cidade Lenise Loureiro faz parte da equipe de transição do governador eleito e também vai integrar o secretariado, mas ainda não há definição da área.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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