Advogada Nara Borgo será secretária estadual dos Direitos Humanos

Nara Borgo é especialista em Direito Penal e tem intensa atuação na área dos direitos humanos. Crédito: OAB-ES

A secretária de Direitos Humanos de Vitória, Nara Borgo, vai assumir a mesma pasta no governo do Estado a partir do ano que vem. O anúncio será feito hoje, às 16h, pelo governador eleito Renato Casagrande, junto com o nome de outros dois secretários.

Advogada especialista em Direito Penal e ex-vice presidente da OAB-ES, Nara está na Prefeitura de Vitória desde maio de 2016. Reconhecida pela sua luta na área de Direitos Humanos, a futura secretária foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-ES e representante da Ordem no Conselho Estadual de Direitos Humanos.