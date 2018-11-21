Advogada Nara Borgo será secretária estadual dos Direitos Humanos

A secretária de Direitos Humanos de Vitória, Nara Borgo, vai assumir a mesma pasta no governo do Estado a partir do ano que vem. O anúncio será feito hoje, às 16h, pelo governador eleito Renato Casagrande, junto com o nome de outros dois secretários.
Advogada especialista em Direito Penal e ex-vice presidente da OAB-ES, Nara está na Prefeitura de Vitória desde maio de 2016. Reconhecida pela sua luta na área de Direitos Humanos, a futura secretária foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-ES e representante da Ordem no Conselho Estadual de Direitos Humanos.
Com a escolha de Nara, o prefeito Luciano Rezende (PPS) cede mais um membro da sua equipe para integrar o governo de Casagrande, seu aliado. O primeiro foi Davi Diniz, secretário municipal da Fazenda. A ex-secretária de Desenvolvimento da Cidade Lenise Loureiro faz parte da equipe de transição do governador eleito e também vai integrar o secretariado, mas ainda não há definição da área.