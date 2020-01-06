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Acidente de Capitão Assumção em carro oficial mobiliza leitores

Houve quem questionasse o uso de veículo da Assembleia em um domingo, mas internautas também saíram em defesa do deputado, justificando que não haveria problema se ele estivesse visitando suas bases eleitorais em Ecoporanga

Públicado em 

06 jan 2020 às 12:27

Colunista

Acidente com Capitão Assumção, deputado estadual Crédito: Divulgação
acidente envolvendo o deputado estadual Capitão Assumção (PSL) teve muita repercussão entre os leitores nas redes sociais de A Gazeta. Um motociclista morreu na colisão com o veículo oficial da Assembleia Legislativa dirigido pelo deputado em uma rodovia estadual na cidade de Ecoporanga, região Noroeste do Estado, na tarde deste domingo (05). Já o parlamentar, segundo sua assessoria, passa bem.
Capitão Assumção estava com assessores no veículo oficial da Assembleia Legislativa, um Ford Focus preto placas PPY - 0845.  No site da instituição, o carro consta como sendo do gabinete do parlamentar. Muitos internautas questionaram o uso do veículo oficial em um fim de semana, enquanto outros defendiam que o deputado visitava sua base eleitoral em Ecoporanga. Tampouco faltaram lamentos pela morte do motociclista e pedidos por uma investigação rigorosa do acidente. Abaixo, alguns comentários em destaque:
Infelizmente, acidentes podem acontecer com qualquer um e a qualquer hora! Mas acho que já passou da hora de os veículos oficiais usados pelos governantes serem utilizados apenas em serviço, que eu saiba o Legislativo está todo de férias, então o correto era o veículo estar parado na Assembleia. Coitado do motociclista. Meus sentimentos à família
Independentemente de onde é o carro, teríamos que nos preocupar com as vidas envolvidas . Deus abençoe o capitão, então deputado, e o motociclista . Capitão Assumção é um homem muito correto e íntegro, posso falar dele porque o conheço. (Leandro Ferraço)
Misericórdia, Senhor, dessa situação.... mas o carro deveria estar na garagem. (Helena Risse)
Interessante. Se o veículo oficial (viatura) está a serviço, foi liberado pelo chefe maior do Executivo. Inclusive, mediante diárias e motorista. Existem, SIM, atribuições nos finais de semana. CERTAMENTE, ELE NĀO FOI PASSEAR. (Ifigenia Mol)
Coitado do motociclista. Meus sentimentos à família. (Jessenilda Silveira Da Silva)
Acidente com o carro do governo? Pior nós é que pagamos a conta!!!! (Jhanet Nascimento)
O certo seria este conserto do carro sair do bolso dele e ainda ser punido, mas me esqueci: essas coisas só valem pra nós, cidadãos comuns. (Diumarzambon Zambon)
Com carro oficial? Não deveria ter devolvido, uma vez que está de férias? (Vanderleia Nascimento)
É evidente que o Capitão sairá como vítima. E o motociclista que veio a óbito o culpado. Meus sentimentos aos familiares e amigos. É correto usar o carro oficial para passeios? Fizeram o teste do bafômetro nele? (Marinete Silva)
Meu Deus, ninguém se preocupa com a vítima, com as famílias!! Só se preocupam com carro, credo, quanta falta de amor!! (Maria Aparecida Lomar Schowabach)
Errado ele em estar com carro da assembleia e errado o motoqueiro por ter invadido a contramão, segundo a reportagem. Claro que ambos os casos devem ser apurados. (Luis Eduardo)
Não importa o carro de quem, dele ou da Assembleia. O que realmente importa nesta hora é a vida dele. Acima de tudo somos cristãos. (Karliene Amaral)
Espero que seja apurada a responsabilidade cível e criminal pela morte do motociclista. Pelas fotos tudo leva crer que o carro do deputado forçou uma ultrapassagem em lugar proibido. Esse carro oficial não era nem para ter saído do estacionamento da Ales. (Wagner Toniato)
Que seja investigado sem corporativismo. Honestidade é o que esperamos da Polícia Militar que protege os cidadãos de bem. Conforto à família do motoqueiro. (Amarildo Morais)

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