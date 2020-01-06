Acidente de Capitão Assumção em carro oficial mobiliza leitores

Acidente com Capitão Assumção, deputado estadual Crédito: Divulgação

Capitão Assumção estava com assessores no veículo oficial da Assembleia Legislativa, um Ford Focus preto placas PPY - 0845. No site da instituição, o carro consta como sendo do gabinete do parlamentar. Muitos internautas questionaram o uso do veículo oficial em um fim de semana, enquanto outros defendiam que o deputado visitava sua base eleitoral em Ecoporanga. Tampouco faltaram lamentos pela morte do motociclista e pedidos por uma investigação rigorosa do acidente. Abaixo, alguns comentários em destaque:

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Infelizmente, acidentes podem acontecer com qualquer um e a qualquer hora! Mas acho que já passou da hora de os veículos oficiais usados pelos governantes serem utilizados apenas em serviço, que eu saiba o Legislativo está todo de férias, então o correto era o veículo estar parado na Assembleia. Coitado do motociclista. Meus sentimentos à família

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Independentemente de onde é o carro, teríamos que nos preocupar com as vidas envolvidas . Deus abençoe o capitão, então deputado, e o motociclista . Capitão Assumção é um homem muito correto e íntegro, posso falar dele porque o conheço. (Leandro Ferraço)

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Misericórdia, Senhor, dessa situação.... mas o carro deveria estar na garagem. (Helena Risse)

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Interessante. Se o veículo oficial (viatura) está a serviço, foi liberado pelo chefe maior do Executivo. Inclusive, mediante diárias e motorista. Existem, SIM, atribuições nos finais de semana. CERTAMENTE, ELE NĀO FOI PASSEAR. (Ifigenia Mol)

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Coitado do motociclista. Meus sentimentos à família. (Jessenilda Silveira Da Silva)

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Acidente com o carro do governo? Pior nós é que pagamos a conta!!!! (Jhanet Nascimento)

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O certo seria este conserto do carro sair do bolso dele e ainda ser punido, mas me esqueci: essas coisas só valem pra nós, cidadãos comuns. (Diumarzambon Zambon)

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Com carro oficial? Não deveria ter devolvido, uma vez que está de férias? (Vanderleia Nascimento)

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É evidente que o Capitão sairá como vítima. E o motociclista que veio a óbito o culpado. Meus sentimentos aos familiares e amigos. É correto usar o carro oficial para passeios? Fizeram o teste do bafômetro nele? (Marinete Silva)

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Meu Deus, ninguém se preocupa com a vítima, com as famílias!! Só se preocupam com carro, credo, quanta falta de amor!! (Maria Aparecida Lomar Schowabach)

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Errado ele em estar com carro da assembleia e errado o motoqueiro por ter invadido a contramão, segundo a reportagem. Claro que ambos os casos devem ser apurados. (Luis Eduardo)

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Não importa o carro de quem, dele ou da Assembleia. O que realmente importa nesta hora é a vida dele. Acima de tudo somos cristãos. (Karliene Amaral)

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Espero que seja apurada a responsabilidade cível e criminal pela morte do motociclista. Pelas fotos tudo leva crer que o carro do deputado forçou uma ultrapassagem em lugar proibido. Esse carro oficial não era nem para ter saído do estacionamento da Ales. (Wagner Toniato)

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