Aceleradora do Vale do Silício inaugura operação em Vitória

Nima Kazerooni, diretor executivo do Instituto Founder no Brasil Crédito: DIVULGAÇÃO

O Founder Institute (www.fi.co), maior aceleradora de pre-seed do mundo, originária do Vale do Silício e presente em mais de 180 cidades por mais de 65 países, lança um novo capítulo em Vitória. Será a 13ª cidade brasileira a ter uma operação. Com uma turma a cada semestre, o objetivo é projetar mais de 20 empresas de tecnologia resilientes e duradouras por ano na capital capixaba.

As inscrições para o programa estão abertas no site http://fi.co/apply/vitoria para qualquer pessoa que pretenda lançar uma empresa de tecnologia. Quem se inscrever até 9 de fevereiro de 2020 é elegível para uma variedade de bolsas, incluindo a do Female Founder Fellowship, que é oferecida à melhor candidata geral.

A missão do Founder Institute é “globalizar o Vale do Silício” e capacitar empreendedores talentosos e motivados para criarem empresas que vão gerar um milhão de novos empregos.

As empresas graduadas no Founder Institute incluem startups que se destacam em seis continentes, como Udemy, Realty Mogul, Travelcar, Goplaceit e Appota. Os líderes das startups de crescimento mais rápido do mundo usaram o programa para fazer a transição de funcionários para empreendedores, testar suas ideias de startups, formar uma equipe, conquistar seus primeiros clientes e obter financiamento, entre outros benefícios.

Para marcar o lançamento, o Founder Institute de Vitória sediará uma série de eventos de divulgação gratuitos para o público, onde os participantes poderão aprender como construir uma empresa e saber mais sobre o funcionamento do programa.

CAFÉ DA MANHÃ DE NEGÓCIOS

Léo de Castro, Jaime Moncada Ramos, Fabrício Damaceno e Arturo Ibarra Crédito: Tallis Maciel da Silva Viana

A Associação Empresarial de Cariacica recebeu convidados e parceiros para café da manhã seguido de palestra do presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Léo de Castro, que falou sobre a Indústria 4.0, Inovação e Competitividade. O encontro foi no auditório do Grupo Simec, em Jardim América. O Grupo Simec é um dos principais produtores de aços especiais do mundo, que assumiu recentemente a operação da unidade da ArcelorMittal de Cariacica.

QUERIDAS DE RR

Denise Gazzinelli e Marilza Barboza Crédito: Monica Zorzanelli

QUERIDOS DE RR

Gercino Coser Filho e Fernanda Coser Crédito: Monica Zorzanelli

MENSAGENS PARA 2020

A artista Vivian Chiabay, em parceria com as empresárias e arquitetas Fernanda França e Thaise Colodette, desenvolveu uma arte exclusiva para o gift de final de ano de loja de revestimentos em Santa Lúcia. As frases “Que seja leve”, “Que seja especial” e “Que seja renovador” estampam os mimos e são os desejos desse trio, e de todos os brasileiros, para 2020.

TUTTI ITALIANI

O chef de cozinha e consultor gastronômico Ari Cardoso embarca neste domingo (24), rumo à São Roque (SP), para participar de uma Convenção Anual da Federação Italiana de Cozinha (FIC). O evento reunirá mais de 120 chefs de vários Estados filiados à Federação. “Além da panela de barro, levo na bagagem um pouquinho dos produtos das montanhas capixabas, representadas pelo socol, fubá e iogurte Valentim”.

ÉTICA NA POLÍTICA

Liemar Pretti, Ricardo Chiabai, Carlos Bressan e Helio Schneider Crédito: Monica Zorzanelli

ANIVERSÁRIO

A empresária Jane Agne comemora seu primeiro aniversário à frente do Werner Coiffeur, no próximo dia 27. Rudi Werner, fundador da marca, marcará presença na comemoração.

INAUGURAÇÃO

Dr. Rafael Martins, Renata Carreira e Fernanda Muniz: em coquetel de inauguração de hospital de transição e especializado em Cuidados Paliativos Crédito: Pepê

EXPEDIÇÃO CAPIXABA