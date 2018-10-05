Aceitação recorde da democracia é uma boa notícia

A aceitação da democracia bateu recorde no Brasil, segundo pesquisa do Instituto Datafolha. Para 69% dos brasileiros, o regime democrático é a melhor forma de governar o país. Com tanto desencanto e desânimo, esse resultado deve ser comemorado. Em meio à polarização política e a ânimos exaltados, o sopro fresco de uma boa notícia., segundo pesquisa do Instituto Datafolha. Para 69% dos brasileiros, o regime democrático é a melhor forma de governar o país. Com tanto desencanto e desânimo, esse resultado deve ser comemorado.

O apreço pelo modelo é o mais alto desde 1989, ano da primeira eleição para a Presidência da República após a ditadura militar (1964-1985). Naquele ano, meses após a promulgação da Constituição Cidadã, os brasileiros voltavam a exercer o sagrado direito de escolher seu representante, entre os 22 candidatos que concorreram à eleição.

Estamos agora às vésperas da oitava corrida presidencial consecutiva depois dos anos de chumbo, o período mais longo da democracia no Brasil. Tivemos 33 anos para aprimorar o sistema de pesos e contrapesos que evita a concentração e o abuso do poder e afinar a engrenagem que garante mais representatividade e cidadania.

Um país que sofreu com a tirania de regimes autoritários de distintas estirpes ao longo de sua história aprendeu a valorizar a defesa das liberdades individuais e da igualdade de condições para seus cidadãos. O resultado da pesquisa aponta para o fato de que, não importa a cor da bandeira partidária, a maioria dos brasileiros não apoia arroubos absolutistas. A maioria, apesar de eventuais discursos ditatoriais, concorda com a universalização dos direitos civis, políticos e sociais.