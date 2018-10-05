Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Aceitação recorde da democracia é uma boa notícia
Opinião da Gazeta

Aceitação recorde da democracia é uma boa notícia

No próximo domingo, a torcida é para que os democraticamente eleitos respeitem a importância do voto, duramente reconquistado, e façam valer a soberania do povo

Públicado em 

05 out 2018 às 16:03

Colunista

Em meio à polarização política e a ânimos exaltados, o sopro fresco de uma boa notícia. A aceitação da democracia bateu recorde no Brasil, segundo pesquisa do Instituto Datafolha. Para 69% dos brasileiros, o regime democrático é a melhor forma de governar o país. Com tanto desencanto e desânimo, esse resultado deve ser comemorado.
O apreço pelo modelo é o mais alto desde 1989, ano da primeira eleição para a Presidência da República após a ditadura militar (1964-1985). Naquele ano, meses após a promulgação da Constituição Cidadã, os brasileiros voltavam a exercer o sagrado direito de escolher seu representante, entre os 22 candidatos que concorreram à eleição.
Estamos agora às vésperas da oitava corrida presidencial consecutiva depois dos anos de chumbo, o período mais longo da democracia no Brasil. Tivemos 33 anos para aprimorar o sistema de pesos e contrapesos que evita a concentração e o abuso do poder e afinar a engrenagem que garante mais representatividade e cidadania.
Um país que sofreu com a tirania de regimes autoritários de distintas estirpes ao longo de sua história aprendeu a valorizar a defesa das liberdades individuais e da igualdade de condições para seus cidadãos. O resultado da pesquisa aponta para o fato de que, não importa a cor da bandeira partidária, a maioria dos brasileiros não apoia arroubos absolutistas. A maioria, apesar de eventuais discursos ditatoriais, concorda com a universalização dos direitos civis, políticos e sociais.
A esperança de um país mais justo é renovada a cada eleição. No próximo domingo, a torcida é para que os democraticamente eleitos respeitem a importância do voto, duramente reconquistado, e façam valer a soberania do povo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados