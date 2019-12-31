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Expectativas

A Terceira Ponte e os desafios na travessia para 2020

A Terceira Ponte marca a vida dos capixabas. Ela, que deveria ser só passagem, é palco de dramas humanos e abismos existenciais: aumento de pedágio, protestos, engarrafamentos, desafios de combater suicídios, rachas e acidentes

Públicado em 

31 dez 2019 às 04:00
Paulo Brandão

Colunista

Paulo Brandão

Data: 22/08/2019 - ES - Vitória - Terceira Ponte completa 30 anos - Editoria: Cidades Crédito: Vitor Jubini
Ela é democrática, por ela caminham a direita, o “homem de bem” e sua defesa da moral dos bons costumes. Nela a esquerda chegou com manifestações contra o aumento do preço do pedágio e pelo fim do contrato. Por ela passam olhares de capixabas e turistas deslumbrados com as belezas da Prainha, do Convento, do Morro do Moreno. Do mar e céu, que se confundem no azul maravilhoso.
Uma obra necessária e importante. Um símbolo imponente que gera polêmica. A Terceira Ponte ganhou destaque na sociedade capixaba e nos últimos anos virou pivô de disputas. Dias atrás volta ao centro das discussões. O aumento autorizado é tema nos portais de notícias e debates nas redes sociais. Afinal, alguém vai pagar o custo da travessia!
A Terceira Ponte marca e faz parte da vida dos capixabas. Ela traduz na sua estrutura, firme e rígida, de concreto e ferro, uma questão existencial que mostra a fragilidade da sociedade e desafia a todos. Deixa alguns perplexos, indiferentes, até intolerantes. Diante da possibilidade do diálogo para vencer a morte, a cidade para.

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Ela, que deveria ser só travessia e passagem, uma ligação entre dois pontos separados por um “abismo”, é palco de dramas humanos e abismos existenciais. Transformou-se em cenário de corrida. A velocidade foi testada às últimas consequências. Interrompeu sonhos, com perdas terríveis. Eles que só queriam ter oportunidade de chegar. O sangue derramado ficou no meio do caminho, no chão da ponte. Afinal, quanta importância tem uma vida?
Pontes conduzem, permitem ir a algum lugar. Apresentam a saída e a chegada. Não é ponto de parada! Ao contrário, obriga seguir em frente, para que outros possam passar. Afinal, há uma estrada a percorrer e todos precisam seguir. Com ela tudo flui mais rápido e o que era difícil torna-se mais fácil, o longe fica perto. Está ali na frente dos olhos. É como o futuro que nos espera.
O ano já acabou! Em direção a um ano novo segue a sociedade capixaba. Na travessia pela ponte da vida, cada um leva seus sonhos e expectativas. Como na ponte de concreto, que se tornou palco de disputas reais e ideológicas. A sociedade capixaba faz a passagem para 2020 sabendo dos desafios que marcaram 2019. Eles não ficam no caminho, eles também fazem a passagem. Mas para enfrentá-los e vencê-los é preciso renovar a fé e a esperança em um ano que vai nascer. Feliz 2020. Boas festas!

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Paulo Brandão

É bacharel em Filosofia. Com um olhar sempre atento para as ruas, reflete sobre as perspectivas de cidadania diante dos problemas mais visíveis da Grande Vitória

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