A solução é mesmo alugar o Brasil

Incêndio que atingiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro Crédito: Windows





Em sua precoce ironia musical, Raul Seixas já propunha em “Aluga-se” (1980) uma solução para um Brasil que não sabe cuidar se si próprio:

“Vamo embora

Dá lugar pros gringo entrar

Esse imóvel tá pra alugar ah ah ah ah”

Ora, afinal não é de hoje que demonstramos que não sabemos tomar conta de nós mesmos, do nosso patrimônio cultural, histórico, ambiental, dos nossos museus e instituições públicas.

Em 2018 completam-se 40 anos do incêndio do MAM – Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro que destruiu um dos mais importantes acervos artísticos do país à época. Ou seja, não avançamos nada em termos de proteção, como ficou patente no recente incêndio no Museu Nacional, também no Rio de Janeiro. O MAM, cuja arquitetura arrojada foi projeto de Affonso Reidy, soube se reerguer: tanto a edificação foi preservada e recuperada, quanto recebeu doações de outras coleções artísticas, mantendo uma programação atualizada de eventos. Mas o que se queimou não tem volta...

Mesmo em museus de 4ª geração, que quase não possuem acervo físico e fazem da interatividade tecnológica seu modus operandi de lidar com o público, há que se lamentar quando ocorre algum tipo de desastre que obrigue ao fechamento (mesmo que provisório) da instituição, tal como ocorreu após outro incêndio: o do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo.

“Nós não vamo paga nada

É tudo free

Tá na hora agora é free

Vamo embora”

Parece mesmo que Raulzito tinha razão, pois um país com tantas restrições e legislações ambientais que atrasam ou inviabilizam investimentos, tampouco parece ser capaz de proteger devidamente seu patrimônio natural, afinal foi aqui que ocorreu o maior desastre ambiental da história: o rompimento da barragem em Mariana que levou lama contaminada para o Rio Doce e tudo que havia em sua volta, até chegar a centenas de quilômetros mar adentro na costa do Espírito Santo.

“Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar

Tem o Atlântico tem vista pro mar

A Amazônia é o jardim do quintal

E o dólar dele paga o nosso mingau”

Se nem a Taça Jules Rimet, conquistada definitivamente pela seleção brasileira após a conquista da Copa do Mundo em 1970, tivemos a competência de preservar, a pergunta que fica é: qual será o próximo símbolo ou patrimônio nacional que irá desaparecer?

Muito se tem falado sobre a deterioração do ensino, tendo como exemplo as universidades públicas, principalmente as federais. O caso, claro, ganhou mais notoriedade pelo fato de o Museu Nacional ser vinculado à UFRJ, aliás, a universidade onde me formei. Mas aqui no Espírito Santo temos a Ufes, onde sou professor, que vem passando pelo mesmo processo de sucateamento. Na UFRJ houve vários incêndios em sequência, desde o prédio da reitoria, passando pelo hospital, até chegar nesse último que teve mais visibilidade, o do museu. Felizmente, se nada do tipo aconteceu na Ufes é mais por sorte do que por prevenção.