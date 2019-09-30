"A seriedade de A Gazeta não sofrerá mudança", diz leitor

Redação Multimídia da Rede Gazeta Crédito: Ricardo Medeiros

“Eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante”, já dizia a música. O jornalismo, assim como tudo na sociedade, está se metamorfoseando. A forma de se ter acesso à informação se alterou profundamente e, frente a isso, um novo jornal se faz necessário. Enquanto leitor de A Gazeta, espero – e tenho certeza – que as bases de sua atuação serão mantidas. Apenas com um jornalismo crítico e combativo teremos a manutenção das nossas estruturas democráticas, tão fundamentais para a nossa sociedade. (Adolfo Brás Sunderhus Filho)

Escrito, falado, televisionado ou on-line, o jornalismo promove forma de as pessoas estarem a par do que está ocorrendo em volta de si e no mundo e de acompanhar o desempenho dos seus eleitos. Indispensável para os historiadores. É o espelho da incessante renovação que ocorre na sociedade. Está se transformando. Neste tempo, que classifico como nova idade histórica, as novas gerações, com as anteriores a reboque, demandam informação instantânea. A Gazeta está de parabéns em ter sido inovadora na interpretação do momento e estar modernizando a interação com os seus consumidores, com o projeto TDigital, privilegiando a relação online. (Marília Custódio Santos)

A Gazeta adotou formato compacto e pensei: o PDF da página encaixa em telas de celulares e tablets. Imaginei: breve, distribuirão as edições assim. Mas a digitalização é mais profunda. Espero ver a empresa vender benchmarking dessa transição a outros diários. Todos estão na situação “sou você amanhã”. Frase promovendo a perfeição – “Surpreendam-nos ao amanhecer” – funcionava no impresso. Agora, com conteúdos enriquecidos a qualquer momento, muda para “Surpreendam-nos a todo instante.” Sucesso! (João Zuccaratto)

A vida, sempre em movimento, em constante transformação. Nos jornais não é diferente. Desde a primeira edição, de tempos em tempos, se ajusta à realidade. A Gazeta fará um upgrade. Está em transição. Cessará a versão impressa diária. O novo formato envolve a forma digital, com notícias em tempo real e o novo formato impresso será apenas aos sábados. Haverá críticas e elogios. Fazem parte do processo, mas A Gazeta sacode a poeira e segue com nova roupagem. (Humberto Schuwartz Soares)

Em todos os anos de A Gazeta testemunhamos o jornal cumprir sua parte e se posicionar contra várias condições de grave injustiça social. Infelizmente algumas dessas lutas (ainda) não foram vencidas, como o tirano crime ambiental e humanitário nas emissões de pó preto. Não faltaram denúncias e cobranças. O que faltou foi a união de uma sociedade. Sucesso ao novo TDigital! (Luciana Oliveira)

A mídia permite às pessoas acompanhar os acontecimentos de modo mais direto, na medida em que podemos vivenciá-los ou testemunhá-los com isenção. A interação instantânea entre as pessoas é o impacto mais significativo da transformação digital na sociedade. A reputação dos indivíduos, principalmente figuras públicas, está o tempo todo submetida ao juízo da sociedade. (Geraldo Nardi)

O jornal A Gazeta é o mais significante meio de comunicação do nosso Estado. Fazer jornalismo não é fácil. Levar a verdade de um fato para o leitor, para a opinião pública, não é tarefa simples. Descrever um fato como ele de fato é faz parte do desenvolvimento cultural de uma sociedade. Se a sociedade capixaba tem hoje uma certa consciência histórica e cultural, o jornal A Gazeta tem a sua parcela de contribuição. Nesse sentido encerra-se um ciclo importante e que ficará registrado na história capixaba. A nova fase virtual com certeza ocupará esse espaço no nossa história futura. Esse meio de comunicação com certeza contribuiu e continuará construindo a identidade cultural do povo capixaba. (Jorge Kuster Jacob)