A reforma indispensável

O próximo governo começa com uma expectativa de vida ou morte para o crescimento do país: reformar estruturalmente o sistema de previdência social. É tarefa urgente, imposta pela veloz deterioração fiscal, da qual pode resultar um tormentoso cenário econômico, com graves consequências sociais.

Há quatro anos, a dívida pública em proporção do PIB avançou de 57% para quase 80%, enquanto no bloco das economias emergentes oscila em torno de 45%. E a medida mais forte que o Brasil pode tomar para conter a sua corrida para o precipício é mudar a Previdência, sorvedouro de 53% dos gastos federais, portanto o principal fator do seu desequilíbrio financeiro.

Várias são as razões da inevitabilidade da reforma. O ponto central está na possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Dela resulta a formação de enorme contingente de cidadãos de meia idade (pouco mais de 50 anos), com expectativa de vida de 80 anos, sem que haja recursos para financiar os benefícios. Daí a imperiosidade de estabelecer limite de idade, como ocorre em muitos países.

Os gastos da União no ano que vem com a Previdência deverão atingir o valor astronômico de R$ 767,8 bilhões, mais de três vezes acima da soma das despesas com saúde, educação e segurança pública, restritas a R$ 228 bilhões – o que tende a agravar precariedades já gritantes, impondo sacrifícios à população.

Um grupo de economistas e juristas, do qual faz parte o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, propõe ao presidente a ser empossado em 1º de janeiro de 2019 um modelo de reforma previdenciária que permite economia de gastos da ordem de R$ 110 bilhões por ano, durante dez anos.

Espera-se que a ideia seja abraçada em sua essência pelo Palácio do Planalto e pelo Congresso. É muito mais ousada do que o texto paliativo, atualmente no Legislativo, que prevê supressão de despesas anuais entre R$ 40 bilhões a R$ 45 bilhões com a Previdência. Isso é apenas a metade do necessário para facilitar efetivamente o saneamento das contas públicas.