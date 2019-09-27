Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • A política na ponta do lápis nas charges do Amarildo
Humor e Crítica

A política na ponta do lápis nas charges do Amarildo

Para chargista, governo só não vai "aparecer quando andar na linha"

Publicado em 

27 set 2019 às 13:45

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 13:45

“O governo só não vai aparecer na charge quando ele fizer tudo direitinho”. É assim que Amarildo percebe sua função. Diariamente, nos últimos de 30 anos, o chargista comenta o cenário político por meio dos seus desenhos.
Dono de uma visão irônica sobre o mundo, Amarildo trabalha em A Gazeta desde 1986. De lá até aqui, viu passar pelo Brasil oito presidentes da República e garante que tentou ser crítico com todos. Só levou a política como um jogo de futebol quando brincava com os times - suas charges esportivas também costumam fazer sucesso.
Para a edição de hoje, Amarildo selecionou charges que exibem sua trajetória e sua acidez com os dois lados do espectro político. “Nesse mundo polarizado, estão sempre reclamando dos desenhos, tanto esquerda quanto direita. Olhando para o meu passado, eu vejo que fui justo e democrático”, analisa.
Na nova A Gazeta, suas charges continuam - tem desenho diariamente no digital e uma charge impressa no fim de semana - Ainda bem - pois o humor é uma das melhores ferramentas que temos para questionar o poder.

VEJA VÍDEO COM O AMARILDO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados