A política na ponta do lápis nas charges do Amarildo

“O governo só não vai aparecer na charge quando ele fizer tudo direitinho”. É assim que Amarildo percebe sua função. Diariamente, nos últimos de 30 anos, o chargista comenta o cenário político por meio dos seus desenhos.

Dono de uma visão irônica sobre o mundo, Amarildo trabalha em A Gazeta desde 1986. De lá até aqui, viu passar pelo Brasil oito presidentes da República e garante que tentou ser crítico com todos. Só levou a política como um jogo de futebol quando brincava com os times - suas charges esportivas também costumam fazer sucesso.

Para a edição de hoje, Amarildo selecionou charges que exibem sua trajetória e sua acidez com os dois lados do espectro político. “Nesse mundo polarizado, estão sempre reclamando dos desenhos, tanto esquerda quanto direita. Olhando para o meu passado, eu vejo que fui justo e democrático”, analisa.

Na nova A Gazeta, suas charges continuam - tem desenho diariamente no digital e uma charge impressa no fim de semana - Ainda bem - pois o humor é uma das melhores ferramentas que temos para questionar o poder.

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