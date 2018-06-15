A origem dos conflitos sociais

Alcy Belizário de Souza*

Nos últimos anos, assistimos com certa preocupação as numerosas desordens sociais que ocorrem no Brasil e em outros países da América do Sul, validadas por furtos, roubos e homicídios. Observa-se que a violência já faz parte do nosso cotidiano, fator esse que é uma consequência dos inúmeros conflitos, oriundos da falta de investimentos básicos para a manutenção do bem-estar social.

Seguindo essa linha, ratifica-se a falta de investimentos, fruto da ingerência de alguns gestores, como gatilho principal dos desequilíbrios administrativos e operacionais nas instituições civis e militares. Assim, identifica uma catástrofe socioeconômica brasileira.

No âmbito do Espírito Santo, no Atlas da Violência de 2017 anotou uma alta taxa de crimes fatais contra jovens negros e mulheres negras, respectivamente de 18,2% e 65%

Destarte, o desconforto na manutenção da ordem pública, oriundo da periferia, é um fator legítimo para a segurança pública e para a violência no Brasil. Tem-se, portanto, a situação ora aludida como um dúplice instrumento social, em que de um lado está o controle e o equilíbrio econômico nas relações sociais, e do outro a principal ferramenta do crime e da desigualdade social.

Vale destacar neste caso a Colômbia, que durante o mecanismo de reestruturação socioeconômico e cultural, facilitou a interação das células de controle social em todos os níveis da nação. De acordo com Velásquez (2006), são resultados desse processo a aplicação de verbas no incremento cultural dos moradores da periferia; a reformulação normativa, disciplinadora e regulamentadora das ações administrativa e operacional da força policial, destacando o setor operacional para as áreas identificadas “zonas seguras”.

No âmbito do Espírito Santo, no Atlas da Violência de 2017 anotou uma alta taxa de crimes fatais contra jovens negros e mulheres negras, respectivamente de 18,2% e 65%. Apesar disso, no que tange à minimização dos conflitos, identifica-se a “ocupação social” como um programa governamental que visa reduzir o alarmante índice criminal, por projetos socioculturais, educacionais e esportivos, atualmente distribuídos em 26 bairros da Grande Vitória e do Interior.

Não obstante, é possível exaltar que as aplicações dos atos supramencionados são fatores importantes para a identificação e solução dos problemas da segurança pública. Assim, alcançaremos a redução e o controle efetivo dos conflitos sociais.

*O autor é capitão da Polícia Militar do Espírito Santo, especialista em Políticas e Gestão em Segurança Pública e graduado em Comunicação Social