A Naufrágio vem à tona

Letícia Gonçalves (Interina)

Há quase dez anos a Polícia Federal vasculhava o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Desembargadores, juízes e advogados eram presos e as atenções da polícia se voltavam também para servidores e empresários. Episódios pitorescos como a divulgação de áudios inconfessáveis e a apreensão de R$ 500 mil em uma residência já se perderam na memória. Uma breve lembrança surgiu recentemente, quando o ministro Francisco Falcão, relator do caso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), pediu para que o julgamento da denúncia derivada da Operação Naufrágio seja pautado para o dia 15 de agosto.

Somente após esse julgamento serão definidos os réus e aberta uma ação penal propriamente dita para o caso, que figura hoje como AP 623 no tribunal. Há o risco de prescrição de alguns dos crimes em relação a denunciados que têm mais de 70 anos.

No rol de imputações feitas pelo Ministério Público Federal (MPF) estão corrupção, formação de quadrilha, advocacia administrativa e exploração de prestígio, referentes a venda de sentenças, loteamento de cartórios extrajudiciais, nepotismo e fraudes em concurso público.

Enquanto a operação foi realizada em dezembro de 2008, a denúncia oferecida pelo MPF data de fevereiro de 2010. E a explicação para a demora para o desfecho passa por dois fatores: a quantidade de denunciados – 26, sendo que um, o desembargador Josenider Varejão, já faleceu – e a constante mudança de foro, a indefinição sobre qual tribunal deveria tratar da Naufrágio.

A operação foi deflagrada por determinação da ministra Laurita Vaz, do STJ. A denúncia também foi oferecida ao tribunal, uma vez que havia quatro desembargadores da ativa entre os denunciados. E é ao STJ que compete processar e julgar desembargadores. Mas todos eles se aposentaram, alguns por idade – a aposentadoria compulsória se dava aos 70 anos – e outros por terem pedido a antecipação da aposentadoria.

Assim, o foro “desceu” para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, mas o Ministério Público pediu a suspeição dos desembargadores. Mais da metade do Pleno se declarou suspeita e, por isso, o caso foi para o Supremo Tribunal Federal (STF). Depois que um dos então juízes denunciados, Robson Luiz Albanez, foi promovido a desembargador, o foro voltou ao STJ.

Tantas idas e vindas beneficiaram os denunciados, principalmente os de mais idade, que já podem vislumbrar a prescrição no horizonte. Assim, poderia-se supor que a defesa teria interesse e talvez até tivesse manobrado para garantir esse vaivém. “Não teve nenhum incidente praticado por nenhum advogado nesse processo. Até porque está só na fase de inquérito, nem tem espaço para isso”, ponderou, no entanto, um dos advogados que atuam na AP 623.

Um pedido de abertura de processo administrativo em relação a Albanez foi arquivado recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). “O CNJ arquivou à unanimidade, no mês passado, o pedido. Os mesmos fatos submetidos ao STJ, que tratam da Naufrágio, foram submetidos ao CNJ e arquivados à unanimidade”, conta o advogado Raphael Câmara, que atuou no conselho na defesa de Albanez. Câmara avalia que não houve uma demora “extraordinária” em relação à Naufrágio, “considerando o número de denunciados e as mudanças de competência (foro)”.

Presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), que tem entre seus associados juízes e desembargadores da ativa e aposentados, Ezequiel Turíbio foi questionado sobre o quanto a Naufrágio abalou a imagem do Judiciário capixaba e o quanto o Poder já se recuperou – ou não – daqueles episódios. “O Tribunal de Justiça tomou as medidas necessárias e vem trabalhando para manter a credibilidade do Judiciário. Todas as instituições são feitas por homens e onde há homens há problemas, sejam corporações públicas ou privadas. Mas as instituições têm instrumentos para apurar irregularidades, com direito à ampla defesa”, afirmou.

MINIENTREVISTA

Juiz federal e Doutor em Direito, Américo Bedê Freire Júnior conversou com a coluna a respeito da lentidão quase folclórica do Judiciário no país. Ele não comentou casos específicos.

Quais são os fatores que levam à morosidade da Justiça?

Temos que analisar a complexidade das causas. O Judiciário é muito heterogêneo. Às vezes depende de uma perícia. A prerrogativa de foro atrapalha. Interpreta-se a complexidade da causa e o comportamento das partes. Às vezes a própria parte é que demora. Diz-se que a culpa é do Judiciário, mas a parte pede diligências indevidas, dificulta o andamento do processo. E há fóruns com poucos juízes, poucos servidores. A Constituição fala que a quantidade de juízes deve ser proporcional à demanda e a relação hoje do número de juízes para a quantidade de processos é muito desfavorável.

São problemas estruturais. Há medidas mais práticas que poderiam conter essa lentidão?

Por exemplo: quando a defesa pede uma perícia desnecessária, quando um réu não comparece a uma audiência, provocando o adiamento da audiência, quando uma testemunha falta, os embargos dos embargos dos embargos ... Nos embargos de declaração o prazo de prescrição está correndo. Não tem sentido para um segundo embargo ainda correr prazo de prescrição. A pessoa recorre para atrasar o processo. Seria uma medida legislativa simples fazer com que esses incidentes não contassem para o prazo de prescrição.

É já célebre a frase “só no Brasil” e às vezes isso é citado em relação à morosidade do Judiciário.

Não. Esse é um problema sistêmico, não é exclusivo do Brasil. Há uma ilusão de que só o Brasil tem problema de demora. Esse é um problema mundial. A Itália já foi condenada na Corte Internacional por demora em julgamento, vários países. Quem tem recursos pode pagar um advogado que atrapalha a duração do processo, indevidamente. Direito à defesa tem que ter. O que não pode ter o abuso do direito. Nos Estados Unidos há uma legislação mais dura para evitar o abuso. É o melhor caminho.

Sacrifício

O PT reforçou, neste sábado (09), em resolução, que a candidatura do ex-presidente Lula à Presidência da República é a prioridade e que “toda e qualquer definição de candidaturas e política de aliança nos Estados terá que ser submetida antecipadamente” à Executiva nacional. O objetivo é obter arranjos com o PSB e o PCdoB pelo país. Se a candidatura de Lula vai vingar, é outra história.

Desejo

O presidente estadual do PT João Coser, diz que vai levar o recado à Executiva estadual amanhã: “É natural que os Estados se esforcem para buscar alianças. Temos uma candidatura presidencial e essa candidatura deseja ter o apoio do PSB nacionalmente e nos Estados”.

Não deu match