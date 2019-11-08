A mulher de 40 sabe o que quer na cama

keanu reeves e namorada Crédito: Reprodução/YouTube

Se você anda acompanhando a coluna, já está esperando o tema segurança emocional. E é exatamente sobre isso que vamos falar. Dia desses, o ator Keanu Reeves apareceu com a nova namorada e foi um “frisson”. Sabe por quê? Preconceito.

Muitos tem um pré-conceito formado, que pessoas bem sucedidas ou famosas devem se relacionar com pessoas mais novas. O impressionante é que ele tem 55 anos e ela 46 anos! A nossa sociedade precisa entender que nem todos curtem as técnicas de juventude eterna, e muitas vezes a maturidade emocional é tão sexy quanto um corpinho sarado.

O sexo para uma mulher de quarenta anos é ma-ra-vi-lho-so, ainda mais se vier acompanhando de inteligência e equilíbrio emocional. Costuma ser regado de autoestima, amor próprio e tesão, muito melhor que antes, há uma conexão é muito mais do que dois corpos sentindo prazer.

Nessa fase muitas mulheres já sabem as coisas que gostam de fazer, conhecem suas zonas erógenas, dominam bem seus desejos e excitações.

Aos 40 muitas mulheres passam por uma explosão de hormônios que é a menopausa, que pode ser totalmente animador, sexualmente falando, e para outras, um deserto.

Para muitas, os filhos já estão em uma idade de independência. Outras, simplesmente, decidem engravidar, e muitas estão vivendo a tão sonhada estabilidade financeira com mais tempor para curtir e viajar. E o que isso tudo tem a ver com o sexo? TU-DO.

O sexo é apenas uma porta de entrada para se estabelecer o equilíbrio da segurança emocional. Temos nesses momentos inúmeros hormônios envolvidos e ainda temos a maturidade das emoções. Tudo isso faz com que os sentimentos sejam mais profundos, e o sexo se torna cada vez melhor.

Uma mulher de 40 é bem resolvida, não compara o sexo que ela faz com o de outra mulher, mas sim com o sexo que ela fez no mês passado, ela se dedica para ser cada vez melhor. Ela passa desvendar os mistérios do seu corpo, e usá-los a seu favor. É uma mulher sedenta por novidades, e por prazer.

Vale lembrar que o clitóris não envelhece, o que muda é que, nessa idade, geralmente, elas sabem exatamente como e quando é o momento e a posição ideal para dar àquela mexidinha nele.