A memória está no futuro - Parte I

Não, não senhora, vai me desculpar. A memória não está no passado nem no presente, mas no futuro. A memória transforma o pensamento imediato em vivenciar. A maioria das vezes traz as sensações vividas em função dela com as modificações que a atualizam. A memória não é lembrança nem recordação, é tudo e muito mais.

Outro dia, realizei um tour de memória. Saí pela Reta da Penha de onde recém-chegado aqui queria alcançar de bicicleta o Convento da Penha, diretamente. Em seguida, passei pelo Praia Tênis Clube, memória pura, já que joguei futebol de salão lá na gloriosa categoria de sócio atleta. E lá vou eu. Passei pela garagem do Paulo Pimpão, irmão de Fuinha e Serginho, onde estudávamos para o vestibular de Medicina. Naqueles tempos, uma barra pesada. Navego e passo pelo restaurante bem na nossa rua, na Praia do Suá. Falo diretamente com papai, Aderson Bonates, que me dá a vida e a emoção. E a ética. Me vi carregando-o no colo para ser atendido antes de morrer, assim sem mais nem menos.

A memória chama a recordação e o amor, dou sorrisos de emoção. É fácil ser feliz. Vou Beira-Mar adentro e passo pela casa do Gordo Tadeu, do Essio Rebouças, da família Meira, do Babão, do nosso edifício Amazonas, onde eu morava e era a sede da República Unida e Dissociada de Mato Grosso, quando estudava na Emescam: Totó, Guto, Pipeta, Tampinha... A memória emoldurada pelo recordar me puxa para as nossas incursões boêmias no Miramar, Simbad e tudo que terminasse em bar, hoje transmutados em farmácias. Passo pela casa do Celso Brebão e o vejo alto e sacana (a maior sacanagem foi ter morrido muito cedo).

Passo na entrada do antigo armazém, sede da polícia que dava para o canal. Continuo a rota atemporal, podem crer. Olho a esquerda e vejo meu amigo Vitor Buaiz remando pelo Saldanha, onde foi tetracampeão olímpico (tudo isso no meu desejo, que se acopla à memória, sabiam?). À direita, a Boate do Ronaldo, o Buteko, de belas madrugadas, como diz ele “enxugando sereno”, e seu anexo o Clube Saldanha da Gama. Como pulamos aquele muro – o pessoal da avenida onde morei – para entrar no Saldanha. Respeitem a memória, para dançar de rosto colado. E lá vou eu, melhor que mereço.

Sexta adentro, entro na “cidade”.

Já estou quase na “cidade”. Faço continência à minha área familiar: à esquerda, a Receita Federal da qual minha mãe Mariucha era a proprietária. Viajei para o outro lado, o Edifício Kennedy onde morei. Casado com Eliana e tendo Paula. Vejo Vicentini, meu querido sogro, cuja maneira de viver me ensinou muito. Não sei se aprendi.

*O autor é médico psiquiatra, psicanalista e jornalista