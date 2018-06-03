A maior causa de Agesandro da Costa Pereira

Praça Oito - 04/06/2018 Crédito: Amarildo

Hoje faz uma semana que o Espírito Santo perdeu Agesandro da Costa Pereira. O advogado que comandou a seção capixaba da OAB por quase 20 anos merece todas as honras que lhe estão sendo dedicadas, por ter sido ele referência de ética e integridade e pela luta encarnada por ele contra a corrupção e contra o crime organizado no Estado. Mas há um lado de sua biografia não tão conhecido por todos que merece ser igualmente celebrado e que queremos enfocar nesta coluna: Agesandro também foi, antes de tudo, um grande defensor dos direitos humanos para todos, sem distinção.

Muito antes de coordenar o Fórum Reage Espírito Santo, no início dos anos 2000, Agesandro já tinha uma longa e marcante trajetória de luta cívica contra a violência praticada pelo Estado e por agentes em nome do Estado, sob qualquer pretexto e em qualquer forma de manifestação. Uma trajetória de militância combativa, iniciada durante a ditadura militar, antes mesmo de Agesandro chegar à presidência da OAB-ES, em 1985.

Naquele ano, Agesandro foi relator do Regimento Interno da Comissão de Direitos Humanos da OAB-ES, criada pouco antes. Desde então, teve atuação intensa em situações em que a violência predominava e direitos humanos eram desrespeitados. Entre suas iniciativas, fez denúncias de violências praticadas por seitas religiosas, de torturas em delegacias e presídios e de espancamento de menores.

Num episódio exemplar, um detido foi pendurado em pau de arara e teve o corpo queimado com cera quente em uma delegacia da Grande Vitória. Acompanhado de outro conselheiro da OAB-ES, Agesandro localizou o homem torturado, encaminhou-o para o hospital e tomou as providências para apuração dos fatos e responsabilização dos torturadores.

Ao reassumir a presidência da OAB-ES em 1991, Agesandro criou as condições para que a Comissão de Direitos Humanos intensificasse a sua atuação. E, pessoalmente, passou a participar da maioria das ações da comissão. Diversas vezes, como um mediador de conflitos reconhecido pelas duas partes, entrou pessoalmente em presídios para intermediar acordos com detentos e pacificar rebeliões, a fim de evitar o pior.

Também na área penitenciária, liderou um mutirão judiciário para rever procedimentos jurídicos envolvendo detentos que aguardavam julgamento atrás das grades sem previsão legal, além de internos que já poderiam ter progredido de regime ou recebido livramento condicional. Sempre cobrou das autoridades tratamento compatível com a dignidade humana, designando comissão especial para acompanhar inquéritos de mortes de presos em circunstâncias não esclarecidas.

Em 1997, o presidente da OAB-ES visitou todas as unidades prisionais do Estado, com o objetivo de preparar um diagnóstico detalhado da situação carcerária e apontar soluções para os problemas. Entrou nas celas, conversou com internos e diretores de presídios. Enquanto isso, acompanhava os inquéritos e cobrava incansavelmente a apuração de crimes de forte repercussão nas décadas de 1980 e 1990, como os assassinatos do ambientalista Paulo Vinha, do sindicalista João Nato, do deputado estadual e radialista Antário Filho e do advogado Durval dos Santos Cardoso.

Liderou, ainda, investigações paralelas em casos de violência e arbitrariedade policial e de seguranças privados, como no caso da execução sumária de dois jovens por policiais militares, em 1998. Para incentivar a ação da sociedade civil em um movimento de resistência à violência, ao narcotráfico e ao crime organizado, estimulou, em 1999, a criação do Fórum Permanente contra a Violência e a Impunidade - Reage Espírito Santo, formado pela OAB-ES e por dezenas de outras entidades religiosas, sindicais, populares, políticas e por cidadãos capixabas em geral.

Evidentemente, o trabalho de Agesandro incomodou muita gente poderosa. E assim ele, que sempre lutou pela integridade física de todos, tornou-se alvo constante de ameaças e de atentados (até uma bomba foi explodida na sede da OAB-ES). Nunca se deixou intimidar.

Maktub: estava escrito

Hoje se consumará o fato político mais previsível do Espírito Santo neste ano: Ivan Carlini (DEM) será “coroado” para mais um biênio (2019-2020) na presidência da Câmara de Vila Velha.

Ele explica

“Primeiro que houve consenso. Tem muitos vereadores que vão ser candidatos a deputado. E, como vou encerrar minha carreira política, acharam que eu deveria dar continuidade ao meu trabalho. Todos eles pediram.” Mas será que Ivan vai mesmo se aposentar após esta legislatura, em 2021? “Vou. Sério mesmo! Não quero mais mexer com política não.” Nossa aposta: se aposenta nada...

Está no dicionário

. evanescente (adj.): 1. Que dura pouco. 2. Efêmero.

Deveria estar

. ivanescente (adj.): 1. Que dura muito. 2. Interminável.

Paz no reino animal

Enquanto isso, a Câmara da Serra tem sido palco de profundos conflitos políticos entre os vereadores, mas desta vez a paz pôde reinar pelo menos entre os representantes da bancada político-animal. No último sábado, na eleição da Mesa Diretora para o biênio 2019-2020, os vereadores Raposão (PSDB) e Galinhão (PTC) se uniram e compuseram a chapa eleita, encabeçada por Rodrigo Caldeira.

Cidadania no currículo

Atuando como professor do curso de Direito da Ufes de 1979 a 2000, Agesandro da Costa Pereira sempre foi conhecido como um mestre que fazia questão de inserir questões relacionadas à cidadania e aos direitos humanos no conteúdo de suas disciplinas. Em palestras, lembrava com frequência que, apesar dos progressos históricos nesse campo, ainda não se conseguia garantir plenamente os direitos mais básicos a todos os cidadãos no Brasil, como o direito a uma vida digna.

Especialidade

Uma última curiosidade sobre o mestre: apesar da atuação destacada nos campos da ética e dos direitos humanos, a especialidade de Agesandro da Costa Pereira era processo civil.

Confira, abaixo, a reprodução na íntegra de uma das últimas entrevistas de Agesandro, concedida a A GAZETA em 2015. Ele comenta sobre a Operação Lava Jato, a corrupção no Brasil e a necessidade de coragem cívica no exercício da advocacia.

Qual é a sua opinião sobre a Lava Jato?

A operação é positiva, claro, e atende aos anseios populares. Mas o povo não confia muito. Há sempre um grande terror de abafarem isso tudo. A corrupção está nos abastados. Então, esse povo sofrido e correto sente grande revolta, uma intranquilidade crescente e uma desesperança pronunciada.

Mas o senhor partilha desse temor?

O governo não abafa a operação não porque não quer, mas porque não pode. E porque a imprensa não deixa. Por isso, acho difícil.

O sr. crê que, com a Lava Jato, esse povo sofrido esteja começando a acreditar que poderosos também podem ser punidos?

Isso ocorre pela primeira vez agora, pois os poderosos nunca foram punidos neste país, tinham todas as regalias possíveis. É bom lembrar que, no Espírito Santo, tivemos um período de muita violência, que começou na ditadura militar e continuou depois da restauração democrática. Tivemos a restauração das instituições, mas elas não funcionavam.

E hoje, no Brasil, as instituições estão funcionando adequadamente ou também passamos por uma crise institucional?

É preciso que elas funcionem. Mas o Congresso nunca teve independência. Inventaram aí uma noção de governabilidade e, por isso, loteavam-se cargos políticos, tolerava-se a corrupção e dela se utilizava para manter as maiorias. É o que tem ocorrido no país. O Executivo e o Legislativo perderam a autenticidade e se tornaram instrumentos de satisfação de interesses políticos e profissionais. Hoje, há uma ojeriza generalizada aos homens públicos. O exercício da política no Brasil perdeu o cunho político e ideológico. Converteu-se em uma atividade menor. Não há mais projeto de governo, e sim projeto de poder.

O sr. crê que esses conceitos possam mudar a partir da Lava Jato?

Vai depender das respostas que as instituições derem ao povo. Imagina-se, por exemplo, que há um grande trabalho para o afastamento do juiz Sérgio Moro, porque ele está incomodando demais.

Como o sr. o avalia?

Todo juiz devia ser como ele. O Judiciário é a pedra angular da democracia. Se há um Judiciário firme, independente, sintonizado com os interesses do país, o resto vem por acréscimo.

O sr. vê semelhanças entre a situação do Estado por volta do ano 2000 e a atual situação do país?

O que acontece no país foi o que aconteceu aqui: uma das razões da mudança foi a ação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal.

A seu ver, qual é a verdadeira raiz da corrupção?

Na República, onde todos os poderes emanam do povo, o povo necessita saber de tudo. Não pode haver sigilos. Mas nossa República é sigilosa, tudo nela é sigiloso, até os gastos do Planalto. Isso foi estabelecido na ditadura e ampliado na democracia. O que alimenta a corrupção é o sigilo.

Como avalia a atitude da advogada Beatriz Catta Preta, que renunciou à profissão alegando estar sendo ameaçada por investigados na Lava Jato?