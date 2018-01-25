A loucura encantada

Todo trabalhador brasileiro tem a obrigação de passar por um exame pericial de um psiquiatra com formação específica, filiado após aprovação em concurso da Associação Brasileira de Psiquiatria, membro da Associação Mundial de Psiquiatria. Faz todo o sentido. Uma pessoa com qualquer faculdade mental ou psicossomática comprometida, da ordem do humor, do pensamento, da memória, portador de delírios, exaltação maníaca, não pode exercer qualquer tarefa dentro do campo social, pois, para começar, tem que ser entendido pelo outro.

Já escrevi que as instituições máximas do país, em todos os campos, como todo brasileiro, submetam-se a exame pericial cuidadoso. A operação da mente é complexa, e no caso específico, a vida do país e seus habitantes dependem diretamente dessa sanidade.

Os psiquiatras americanos, que foram aprovados pela mesmíssima Associação Mundial de Psiquiatria, através da Associação Mundial à qual o Brasil é membro, estão em pé de guerra. O objeto da angústia dos profissionais tem a ver com Donald Trump e seu célebre estado mental.

Desde a campanha ouvia-se aqui e ali que Trump não batia bem da bola. A psiquiatra Bandy Lee, da Universidade de Yale, escreveu o livro “The Dangerous Case of Trump”. A psiquiatra acercou-se de outros profissionais de saúde, advogados e jornalistas e tenta, agora, mostrar que nosso herói é de carne e osso, e, portanto, sujeito a demências e outras deformações psíquicas e, no presente momento, não está apto a exercer suas funções.

Existe na APA, a regra Goldwater, que autoriza profissionais a dividirem com o público seu conhecimento técnico, mas considera antiético, desde uma norma estabelecida em 1973, dar opinião sobre pessoas que não tenham examinado, no que estão cobertos de razão. Evita-se, assim, opiniões pela TV, tornando mais robusta a separação da psiquiatria da política partidária. Há correntes que consideram que é direito da sociedade ser alertada em casos de perigo, mesmo que isso venha a ferir o sigilo (vide caso Tarasof).

Não é normal a exceção feita às autoridades, que deveriam ser examinadas por um grupo qualificado, como todo brasileiro que pega no batente.

Tal medida protegeria todos nós de distorções bizarras a que somos, nós, todo o país, submetidos, bem como ajudar as autoridades na penosa tarefa de compreender uma nação.

Aliás, não custava nada a obrigatoriedade dos especialistas psiquiatras, com a devida formação, pendurarem a velha e interessante cópia de sua titulação na parede do consultório.

*O autor é médico psiquiatra, psicanalista e jornalista