A história comprova que vale a pena investir em projetos culturais

Manifestações culturais nas empresas Crédito: Divulgação

Aos 19, Otávio Augusto, um jovem de baixa estatura, sem dotes de orador, sem experiência política nem prestígio social, tornou-se o primeiro imperador romano. Como o que aconteceu no século I a.C. em Roma tem a ver com a melhora da reputação da sua empresa, com a melhora do seu relacionamento com os clientes e com retornos milionários de mídia espontânea?

A obra “A vida do Divino Augusto”, escrita por Suetônio, mostra que o imperador era um homem rude e intragável que vai se tornando aos poucos uma figura branda e benevolente. O príncipe logo entendeu que, para assegurar a legitimidade do poder, deveria construir uma boa imagem baseada na sua reputação. Entre outras ações de propaganda, um de seus fiéis conselheiros, Caio Mecenas, elaborou um modelo de incentivo financeiro de atividades culturais que teve importante papel na consolidação do novo regime.

Esse modelo foi denominado mecenato. Trata-se de uma estratégia eficaz que beneficiou a Res Gestae Divi Augustimas e continua colaborando para a manutenção do valor de marca de grandes players mundiais como a Coca-Cola e nacionais como o Banco Itaú, que investe cerca de R$ 80 milhões/ano em mais de 6 mil ações culturais no território nacional, fator determinante para tornar a instituição bancária a marca mais valiosa do Brasil.

Os números e a história comprovam que vale a pena investir em projetos culturais e que os setores de Marketing estão apostando cada vez mais nessa ferramenta, atentos às leis de incentivo à cultura, uma vez que funcionam por isenção fiscal.

No ano passado, a Lei de Incentivo Fiscal à Cultura captou o valor recorde de R$ 1,46 bilhão no país. No Espírito Santo, o número de captação via leis ainda é incipiente (R$ 7 milhões, em 2019) e, pensando nisso, foi criado um comitê envolvendo a Secretaria de Cultura do Espírito Santo, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Regional de Contabilidade e o setor de Cultura da Findes, entre outros atores, para promover a conscientização do empresariado.

Nesse escopo, o Sesi/Findes elaborou uma consultoria que estuda a empresa e desenha o projeto em conjunto, mas também o executa desde a produção até a prestação de contas, mostrando como que com até 100% de abatimento fiscal é possível colher frutos trazidos pelas contrapartidas. Já temos projetos aprovados e cases com resultados extremamente relevantes.

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Um provérbio russo celebra que o passado é um farol, não um porto. O comportamento de mecenas que serviu para consolidar uma dinastia também pode ajudar a robustecer os negócios e fazer crescer a economia local.