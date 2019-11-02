A guerra do streaming: todos querem o seu dinheiro

"See"

Minha expectativa talvez tenha criado uma mini-decepção. Não que a série seja ruim, ela só.... “For All Mankind” imagina um mundo no qual a Rússia venceu a corrida espacial. No início o foco é no astronauta Edward (Joel Kinnaman), que por pouco não pousou na Lua. Desapontado e bêbado, ele acaba falando um pouco demais a um jornalista. Mas a dinâmica logo muda para um grupo de mulheres enviadas ao espaço e as questões que isso levanta em um ambiente machista. A narrativa é interessante, mas ainda não passa de um bom drama.

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell? Já estou convencido! Ou quase. “The Morning Show” traz os bastidores de um programa matinal após a demissão de um dos apresentadores (Steve Carell). Sua companheira de programa, Alex (Aniston), tem então que lidar com as quedas de audiência e todos os problemas. Falta contextualização aos três primeiros episódios, que deixam o espectador perdido. A série tem ares de superprodução e já estreia com uma segunda temporada confirmada, mas aparentemente não será a responsável por bombar as assinaturas do serviço.