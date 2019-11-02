A guerra do streaming: todos querem o seu dinheiro

Há alguns anos jamais imaginaríamos pagar por filmes, séries e músicas; a pirataria bombava com downloads, CDs e DVDs piratas, mas o jogo virou. A indústria foi esperta e “pegou a internet para si”. Logo Netflix e Spotify abriram caminho para uma onda de serviços de streaming. Hoje, mensalidades desses serviços já fazem parte do orçamento familiar, muitas vezes até no espaço antes reservado à TV por assinatura.
Bem, eis que o mundo (com o Brasil incluso!) viu ontem o lançamento de mais um fortíssimo concorrente, o AppleTV+. A assinatura mensal custa R$ 9,90, um valor abaixo do da Netflix, mas ainda mais alto que o do Amazon Prime Video. A grande aposta inicial da Apple são quatro séries originais: “For All Mankind”, “The Morning Show”, “See” e “Dickinson”. Como já conferi os primeiros episódios das três primeiras, darei aqui meus pitacos para que o leitor avalie se vale ou não a pena assinar o AppleTV+ neste momento inicial. Para análises completas, fique ligado no portal A Gazeta durante a semana.
"See"
Minha expectativa talvez tenha criado uma mini-decepção. Não que a série seja ruim, ela só.... “For All Mankind” imagina um mundo no qual a Rússia venceu a corrida espacial. No início o foco é no astronauta Edward (Joel Kinnaman), que por pouco não pousou na Lua. Desapontado e bêbado, ele acaba falando um pouco demais a um jornalista. Mas a dinâmica logo muda para um grupo de mulheres enviadas ao espaço e as questões que isso levanta em um ambiente machista. A narrativa é interessante, mas ainda não passa de um bom drama.
Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell? Já estou convencido! Ou quase. “The Morning Show” traz os bastidores de um programa matinal após a demissão de um dos apresentadores (Steve Carell). Sua companheira de programa, Alex (Aniston), tem então que lidar com as quedas de audiência e todos os problemas. Falta contextualização aos três primeiros episódios, que deixam o espectador perdido. A série tem ares de superprodução e já estreia com uma segunda temporada confirmada, mas aparentemente não será a responsável por bombar as assinaturas do serviço.
Pela força de seu astro, a série estrelada por Jason Momoa (“Game of Thrones”, “Aquaman”) e criada por Steven Knight (“Peaky Blinders” talvez tenha sido a que mais chamou atenção quando anunciada. “See” se passa séculos no futuro, mas em uma sociedade praticamente medieval desde que um vírus dizimou a população. Os sobreviventes não apenas ficaram sem visão, mas também passaram a cegueira para seus descendentes. Momoa é Baba Voss, líder de uma comunidade que se prepara para um conflito eminente. Passado o momento “um cego consegue fazer essas coisas?”, a série tem ótimas cenas de ação e uma pegada bem interessante.