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Renata Rasseli

A Gazeta recebe queridos de RR para jantar

O evento reuniu amigos e clientes da coluna na Casa Cor ES, que termina amanhã, no Clube Ítalo Brasileiro, na Ilha do Boi

Públicado em 

15 nov 2019 às 23:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Monique Vieira, Ivan Reis e Renata Rasseli Crédito: Mônica Zorzanelli
Para celebrar o sucesso da nova fase, A Gazeta recebeu queridos de RR para um jantar harmonizado, na última terça-feira (12), na cozinha gourmet do arquiteto Sérgio Paulo Rabello, na Casa Cor ES. A chef Daniela Peres assinou o menu inspirado na culinária capixaba, como casquinha de siri, salada de polvo e risoto de camarão. A diretora da Casa Cor, Rita Rocio Tristão, e o gerente comercial da Rede Gazeta, Ivan Reis, também receberam os clientes para a noite de confraternização.
Paulo e Aldrey Gottardi Crédito: Mônica Zorzanelli
Narcus Cavalcanti e Géssica Cabral Crédito: Mônica Zorzanelli

ÉTICA NA POLÍTICA

A ética na política brasileira será tema de debate, no próximo dia 20, em Vitória, com a presença da ex-deputada federal Rita Camata, do ex-senador Pedro Simon, do jornalista e âncora da CBN, Milton Jung, e do governador Renato Casagrande.

CONSCIÊNCIA NEGRA

Cesar Lima, Mestre Ezequiel, Elaine Sohelo, Amanda Bolonha e Cida Rosa são expositores em comemoração ao Dia da Consciência Negra, de 19 a 22, no Shopping Moxuara.
Adriana e Cesinha Saade: no jantar da coluna RR na Casa Cor Crédito: Monica Zorzanelli
"Estive no olho do furacão, num terremoto"
Glória Maria - Apresentadora,  sobre cirurgia de emergência no cérebro

RR RECEBE

Ilson e Fátima Bozi Crédito: Mônica Zorzanelli
Ivan Reis e Rita Rocio Tristão Crédito: Mônica Zorzanelli

BRUNCH LITERÁRIO

Está marcado para o dia 7 de dezembro um brunch literário no Trapiche Gamão do Centro Histórico de Vitória. Os escritores Caê Guimarães, Vitor Cei e Orlando Lopes participam do Portfólio Sérgio Blank. O autor será homenageado da revista “Fernão”.

CAPIXABA EM GRAMADO

Raquel Melo vai participar da Zero Grau Feira de Calçados e Acessórios, nos próximos dias 18, 19 e 20, em Gramado, Rio Grande do Sul.

MERCADO DE LUXO

Dorion Soares estreia no final do mês na Farfetch Brasil, uma das maiores plataformas do mercado de luxo.

JANTAR RR NA CASA COR ES

Renata Carreira e Carla Bertollo Crédito: Mônica Zorzanelli
Luciana Imperial e Ryan Fabres Crédito: Mônica Zorzanelli
A chef Daniela Peres assinou o menu da noite  Crédito: Mônica Zorzanelli
Rafael Schettino, Ivan Reis e Guilherme Marchetti  Crédito: Mônica Zorzanelli

MISSONI NO BRASIL

Missoni Crédito: divulgação
A grife italiana M Missoni chega ao Brasil em 2020, no JK Iguatemi, em São Paulo. Liderada por Margherita Missoni, a label segue o mantra “remix, re-use, respect”. Traz uma releitura dos códigos da Missoni de forma mais livre e divertida.

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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