A Gazeta recebe queridos de RR para jantar

Para celebrar o sucesso da nova fase, A Gazeta recebeu queridos de RR para um jantar harmonizado, na última terça-feira (12), na cozinha gourmet do arquiteto Sérgio Paulo Rabello, na Casa Cor ES. A chef Daniela Peres assinou o menu inspirado na culinária capixaba, como casquinha de siri, salada de polvo e risoto de camarão. A diretora da Casa Cor, Rita Rocio Tristão, e o gerente comercial da Rede Gazeta, Ivan Reis, também receberam os clientes para a noite de confraternização.
ÉTICA NA POLÍTICA
A ética na política brasileira será tema de debate, no próximo dia 20, em Vitória, com a presença da ex-deputada federal Rita Camata, do ex-senador Pedro Simon, do jornalista e âncora da CBN, Milton Jung, e do governador Renato Casagrande.
CONSCIÊNCIA NEGRA
Cesar Lima, Mestre Ezequiel, Elaine Sohelo, Amanda Bolonha e Cida Rosa são expositores em comemoração ao Dia da Consciência Negra, de 19 a 22, no Shopping Moxuara.
"Estive no olho do furacão, num terremoto"
RR RECEBE
BRUNCH LITERÁRIO
Está marcado para o dia 7 de dezembro um brunch literário no Trapiche Gamão do Centro Histórico de Vitória. Os escritores Caê Guimarães, Vitor Cei e Orlando Lopes participam do Portfólio Sérgio Blank. O autor será homenageado da revista “Fernão”.
CAPIXABA EM GRAMADO
Raquel Melo vai participar da Zero Grau Feira de Calçados e Acessórios, nos próximos dias 18, 19 e 20, em Gramado, Rio Grande do Sul.
MERCADO DE LUXO
Dorion Soares estreia no final do mês na Farfetch Brasil, uma das maiores plataformas do mercado de luxo.
JANTAR RR NA CASA COR ES
MISSONI NO BRASIL
A grife italiana M Missoni chega ao Brasil em 2020, no JK Iguatemi, em São Paulo. Liderada por Margherita Missoni, a label segue o mantra “remix, re-use, respect”. Traz uma releitura dos códigos da Missoni de forma mais livre e divertida.