O demônio Tentes apresentou ao Rei Tannus (Egito) a matemática, a geometria, a astronomia e a escrita, dizendo que ela conduziria seu povo à ciência.

Logo imaginamos que isso seria perfeito. Lembramo-nos da aquisição da linguagem oral e de como essa habilidade possibilitou a transição da nossa condição absolutamente animalesca para a condição humana civilizada. A possibilidade de fixar e transmitir a linguagem ao infinito, no tempo e no espaço, através da escrita, nos tornaria ainda mais próximos e unidos. Espalhando e comparando informações, acrescentando opiniões, avaliando resultados e trocando conhecimentos, seríamos solidários.

O Rei Tannus não viu assim e disse: “Se você nos ensinar a escrita, eu posso lhe dizer o que vai acontecer: essa habilidade será funesta para o homem”. Ele imaginou que a força da palavra escrita nos submeteria a um modelo criado por alguém. Colocaria nossas recordações e vivências em segundo plano, o homem perderia a curiosidade, a própria memória e muito do seu saber. Conhecimentos próprios seriam substituídos por citações elegantes, e o homem perderia autenticidade na sua expressão.

Em todas as culturas, em todos os níveis sociais existem fundamentalistas: seguidores fanáticos da palavra escrita por outrem. Cervantes, há quatro séculos, no olho do violento furacão da Inquisição na Espanha, percebeu a força da palavra escrita e soube usar a literatura com habilidade, dando dribles fantásticos nos censores e publicando, em 1616, a novela Dom Quixote.

Dom Quixote, em seu leito de morte, após uma febre alta, reconheceu que incorporou o que leu, não viveu a própria vida. Fanático pelos livros de Cavalaria Andante, sempre procurou imitar seus heróis da Idade Média. Desprezou a própria sensibilidade, ignorou seu tempo, seu ambiente, sua vocação e suas experiências pessoais. Tornou-se paradigma da loucura que é desconhecer a própria identidade.

A mais popular palavra escrita hoje está no jornalismo dos diferentes veículos. Quase todos têm limitações físicas, funcionais ou ideológicas impostas por suas fontes de captação de recursos. Será possível termos um novo tipo de financiamento da palavra escrita, dada sua importância, sua força, sua abrangência e nossa necessidade?

Da mesma forma que contribuímos com o dízimo para a difusão da palavra escrita nos livros sagrados, devemos contribuir (assinatura? compra avulsa?) para que o jornalismo prospere, alimentando as nossas consciências no cotidiano. Na nossa civilização, a difusão da informação é essencial para tomarmos conhecimento dos fatos narrados com independência e sob diferentes ângulos, para avaliarmos e traçarmos um rumo mais próprio e humano para nossas vidas na comunidade e no mundo.

*O autor é pintor