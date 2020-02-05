A festa da festa

"O Carnaval vem dobrando a esquina" Crédito: Shutterstock

Nunca me esqueço. Anos atrás, numa quinta-feira de fevereiro, quando faltava apenas uma semana para o Carnaval de Vitória, uma amiga veio até minha casa pedir emprestada uma fantasia para ir num certo baile que aconteceria naquele dia. E enquanto ela revirava minhas malas e caixas de collants, arcos, plumas e purpurinas, eu fazia mil perguntas... “Mas como vai ser? Quem vai? Mas vai ter banda?” – eu queria ir, claro. Mas não podia (meu então marido deu uma gargalhada sobre a ideia de ir comigo, e outra, mais alta ainda, sobre eu ir sozinha).

Enfim, com o olhar vago e a boca cheia d’água, fiquei imaginando que jeito eu podia inventar para ir a um baile de Carnaval... E assim, na hora em que minha amiga deixou minha casa, toda fantasiada de mulher-gato-cabaré-contemporâneo, de meia arrastão preta, orelhas de tigre, uma saia de lantejoulas verde e um par de luvas pink, eu tive um estalo! No melhor estilo eureca mesmo: entendi que para ter a legitimidade necessária para participar de um baile a fantasia, eu precisava criar um baile inteiro.

Passei a mão no telefone e liguei pra Luciana Almeida, minha amiga de página de revista, que por acaso é dona de um galpão de festas, e propus a ideia.

Ela topou na hora. Ligamos para um par de amigos-festeiros, descolamos sobras de decoração de uma outra festa, caixas de som, criamos a lista, o convite e fizemos nosso primeiro baile à fantasia naquele ano mesmo. Foi lindo... Foi tanto, que desde então, todo ano se repete.

Cinco anos depois, o Carnaval vem dobrando a esquina e já começo a subir pelas paredes. Só o que me acalma é pensar na velha frase que minha mãe sempre diz: “o melhor da festa, Maria, é esperar por ela”.

Verdade.

Porque o tempo voa quando a hora é dela... Ainda mais se a festa é boa: atropela!

E é isso, quando janeiro chega ao meio,já fico acesa. Meu corpo esponjoso-fantasioso cresce e prepara um baile inteiro na minha cabeça. De repente passo a ouvir samba com muita frequência... Até patino ouvindo axé, marchinha, afoxé, pagode e tudo mais que só o Carnaval!

Começo a andar pela casa meio que sambando, indo e voltando, feito galinha sem dês. E a cada vez que encontro um adereço (tenho vários espalhados pelo meu trabalho, nas prateleiras, nos armários), coloco e me olho no espelho. Sorrio, abro os braços, sambo um pouquinho, depois fico ligeiramente encabulada (mentira, fico mais ansiosa ainda) e guardo de volta o brinquedo.

Não tem jeito, quando o Carnaval chega em mim, não passa. E ele sempre chega cedo.

Imagina então quando é tarde de baile - ai, socorro! Tomo banho com sabonete novo e lavo os cabelos com xampu importado. Passo creme no rosto e um outro de baunilha com coco no corpo inteiro. Deito na cama, ligo o ar, e o tempo empaca. Rá! Impossível cochilar... Cada molécula de cada célula fica agitada. Coisa séria! Pensa um ser humano sofrendo de rebuliço: até o couro cabeludo sofre de arrepios.

Conto os minutos até dar a hora de fazer a melhor maquiagem possível. Uso aquele batom que nunca, aquela sombra rara e me perfumo de purpurina. Tremo inteira. Sinto o deserto na boca e as mãos polares. Ai, meu peito dolorido de tão precisado: se alforriar da ansiedade.

Chega logo?