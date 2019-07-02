A estreia de Aruanas e a 3ª temporada de Stranger Things

Nesta terça-feira (02), Rafael Braz traz em destaque a nova produção do Globoplay - o serviço de streaming da Globo. ‘Aruanas’ tem elenco de peso e se passa na região amazônica. O comentarista também fala sobre a terceira temporada da série Stranger Things, que estreia no próximo dia 4 de julho. Acompanhe!

Aruanas: A jornalista Natalie (Débora Falabella), a ativista Luiza (Leandra Leal) e a advogada Verônica (Taís Araujo) são três amigas que atuam na Aruana, uma ONG dedicada à proteção ambiental. Junto à estagiária Clara (Thainá Duarte), elas se unem para investigar uma série de crimes contra o meio ambiente cometidos na região amazônica. Uma produção original Globoplay.

Stranger Things (3ª temporada): É 1985 em Hawkins, Indiana, e o verão está esquentando. As aulas acabaram e há um novo shopping na cidade, e a turma de Hawkins está crescendo. O romance floresce e complica a dinâmica do grupo, e eles precisarão descobrir como crescer sem se separarem. Ao mesmo tempo, o perigo aparece. Quando a cidade é ameaçada por velhos e novos inimigos, Eleven e seus amigos são lembrados que o mal nunca acaba; ele evolui. Agora eles precisam se unir para sobreviver, e se lembrar que amizade é sempre mais forte do que o medo. Uma produção Netflix.