A esquerda tem jeito. E a direita?

1) A esquerda brasileira mantém estreita relação com movimentos totalitários. A ala mais radical dos partidos (PCdoB, PCO, PCB, entre outros) ainda reivindica o leninismo, o trotskismo e há quem se alinhe ao stalinismo. No entanto, no conjunto de estatutos ideológicos, o castrismo é, com certeza, o mais nocivo e difundido (parte significativa do PT e do Psol pagam tributo). Mas a reivindicação do modelo neototalitário cubano não se limita aos partidos políticos, é um imperativo nos movimentos estudantis, o que é ainda mais preocupante. Em primeiro lugar, é preciso abandoná-lo. Partindo da mais básica e inegociável definição do pensamento de esquerda – a) a busca pela soberania popular e b) a igualdade social –, é imprescindível admitir que Cuba é uma revolução que não deu certo, é um país autoritário e em nada se aproxima de uma democracia progressista.





2)

O medo é um afeto fundamental no motor da política e os conservadores lucram com ele

Como foi abordado no artigo “Silenciando Problemas” (A GAZETA, 21 de fevereiro), o medo é um afeto fundamental no motor da política e os conservadores lucram com ele. Especialmente hoje, no Brasil. O maior exemplo é a aprovação em massa (83%, segundo o Ibope) da intervenção federal no Rio. E o motivo principal é que o cidadão vive um esvaziamento da credibilidade das instituições (as razões são óbvias) e anseia por uma transformação. A direita propõe reformas (que são terríveis, mas são reformas), paradoxalmente, a esquerda luta pela conservação. E sai perdendo. Na melhor das hipóteses, como não consegue produzir saídas eficazes, adota os movimentos identitários como orientação privilegiada das suas proposições. Proposições que são fundamentais, como cotas raciais, cidadania trans e direito ao aborto, mas que não são suficientes.

3) Se por um lado, a esquerda precisa ser didática e desmontar as narrativas caricatas sobre a URSS, Coreia do Norte, China e Cuba, por outro, é preciso não ser tributária a nenhuma delas (muito menos à catástrofe venezuelana), desquitar-se de todo e qualquer sebastianismo transvestido de paternalismo populista, do discurso de Revolução, e na, medida do possível, da entronização do Comunismo. Não haverá nenhuma Revolução porque as pautas urgentes que a esquerda precisa assumir não são revolucionárias, são sociais-democratas, como a diminuição da carga horária de trabalho, a taxação de grandes fortunas, o investimento estatal em energias alternativas, a desmilitarização da polícia, a legalização das drogas, a reforma agrária. E se é para ganhar o Brasileirão com um time de várzea, sua credibilidade depende de propostas claras e didáticas, que orientem planos de um governo economicamente responsável.

A direita, por sua vez, não tem jeito.

*O autor é professor e escritor