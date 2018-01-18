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Leonel Ximenes

A direita brasileira vai invadir a Ufes

As estrelas do MBL estarão presentes: Kim Kataguiri, coordenador nacional do movimento, o vereador paulistano Fernando Holiday e o youtuber Arthur Moledo do Val

Públicado em 

18 jan 2018 às 19:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ufes vai receber os líderes nacionais do Movimento Brasil Livre Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo
Tradicional reduto da esquerda, a Ufes vai receber os líderes nacionais do Movimento Brasil Livre, de orientação conservadora. Ele vão participar de três debates no Estado. O ponto alto da peregrinação dos rapazes do MBL será no dia 1º de fevereiro, no auditório do CT1 da Universidade Federal do ES, onde será realizado o fórum “Brasil, para onde estamos indo?”. Na véspera, a turma que vive às turras com o PT participa do mesmo painel na Câmara Municipal de Colatina e no dia 2 de fevereiro estará no Hotel Senac da Ilha do Boi.
Quem vem
As estrelas do MBL estarão presentes: Kim Kataguiri, coordenador nacional do movimento, o vereador paulistano Fernando Holiday e o youtuber Arthur Moledo do Val (Canal Mamãe Falei), que faz muito sucesso provocando militantes de esquerda nas ruas.
Convidados locais
Também participarão dos debates o senador licenciado Ricardo Ferraço (PSDB), o deputado federal Lelo Coimbra (PMDB) e o secretário estadual da Fazenda, Bruno Funchal.
Cidadã?
Leitor diabético esteve ontem de manhã na Farmácia “Cidadã”. A situação que ele encontrou lá era a de sempre: farmácia lotada, não tinha água para o público e o banheiro estava interditado.
A culpa é deles
Uma atendente, mal-humorada, dizia para as pessoas que a culpa pelo caos na farmácia era do Ministério Público e da Justiça, que determinaram horário para que as pessoas retirem seus remédios. “Estou cumprindo ordens”, respondia a moça a quem reclamava.
Que calor!
Ontem, às 11h da manhã, o índice de raios ultravioleta em Vitória estava no nível 10, considerado muito alto, o penúltimo da escala que vai até 11.
Aceita, presidente?
A senadora Rose de Freitas (PSDB-ES) diz que convidou Temer para a inauguração do Aeroporto de Vitória. E a gente pensando (que ingenuidade!) que o presidente é que convida parlamentares para inaugurar uma obra do governo federal.
Decadência civilizatória
Uma mãe jovem e seu filho estavam sentados no lugar reservado aos idosos no Transcol ontem à tarde, entre Vila Velha e Vitória. Uma vovó entrou no ônibus, pediu o lugar e a dona, mal-educada, passou pela roleta xingando a vovozinha.
Campeão de audiência
O julgamento de Lula no TRF-4, na próxima quarta, será transmitido ao vivo pelo Youtube. Será que a internet vai suportar tantos acessos?
Desfalque no samba
Duas personalidades da cidade foram convidadas, mas não desfilarão no Sambão do Povo. Por motivos diferentes. A escritora Bernadette Lyra, que será homenageada pela São Torquato no enredo sobre Luísa Grimaldi, desistiu da avenida por motivo de viagem.
Desfalque no samba 2
Seu Raimundo Oliveira, por sua vez. foi convidado pela Novo Império para desfilar no carro alegórico que homenageará o Morro dos Alagoanos. Agradeceu o convite, mas não aceitou. Seu Raimundo, é bom lembrar, já foi presidente da escola, foi destituído e saiu denunciando irregularidades na agremiação de Caratoíra.
Justiça social
Um dos promotores que está atuando na audiência de instrução do caso Milena Gottardi lembrou, durante sua intervenção na quarta-feira, do aniversário do juiz Marcos Pereira Sanches, a quem parabenizou.
Dinheiro no samba
Quem está confirmada é a verba que a Prefeitura de Cariacica destina todo ano à Boa Vista. Neste ano, a escola vai receber R$ 150 mil.
Nem o Galão encarou
O tradicional bloco Galão, do bairro Parque das Gaivotas, desistiu de desfilar neste sábado em Vila Velha. A direção alega que é por causa da violência ocorrida na orla da cidade no último fim de semana.
Constatação
O papa Francisco é mesmo pop.
Sombra com arte
Uma empresa de aplicativo de transporte vai distribuir hoje 300 guarda-sóis, com estampas criadas por artistas que moram no Estado, em quiosques das praias de Itaparica e Itapoã, em Vila Velha.
Buracolândia
Leitor da coluna resolveu contar os buracos na BR 262 entre Viana e Marechal Floriano: quando chegou aos 100, desistiu.
Alô, poluidoras!
Vocês aceitam de volta este pó preto que a gente está recebendo em casa sem pedir?
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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