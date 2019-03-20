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ME EXPLICA DIREITO

A decisão do STF de enviar casos de caixa 2 para a Justiça Eleitoral

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 20 de Março de 2019 às 12:46

Publicado em 

20 mar 2019 às 12:46
Considerada a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil e uma das maiores do mundo, a Lava Jato completou cinco anos. O saldo do trabalho chega a 1690 ações e mandados, 835 diligências e 2.242 anos de penas distribuídos em 242 condenações, além de R$ 13 bilhões recuperados e mais de R$ 18 bilhões em pedidos de indenização.
 
Em meio a tantos números expressivos, as polêmicas, conflitos e uma possível crise na operação também se sobressaem. Recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu enviar os casos de caixa 2 para a Justiça Eleitoral.
A análise é do comentarista Américo Bedê, que comenta também sobre a CPI da Lava Toga.
 
Me Explica Direito - Americo Bedê - 20-03-19

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