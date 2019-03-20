A decisão do STF de enviar casos de caixa 2 para a Justiça Eleitoral

Considerada a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil e uma das maiores do mundo, a Lava Jato completou cinco anos. O saldo do trabalho chega a 1690 ações e mandados, 835 diligências e 2.242 anos de penas distribuídos em 242 condenações, além de R$ 13 bilhões recuperados e mais de R$ 18 bilhões em pedidos de indenização.