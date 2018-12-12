A cerveja desce redondo ou redonda?

Uma propaganda de bebida informa que se trata de “uma cerveja que desce redondo”. Muitos estudiosos se debruçaram sobre essa frase, para concluir que redondo é aí um advérbio e, portanto, não concorda com cerveja.

O adjetivo é a palavra variável que determina um substantivo ou pronome; o advérbio é a palavra quase sempre invariável que determina um adjetivo, um verbo ou outro advérbio. Por terem funções qualificadoras, confundem-se, às vezes, e não raro, um adjetivo se usa em lugar de um advérbio, naturalmente sem flexão.

A partir das definições acima, podemos explicar por que são consideradas agramaticais as frases seguintes (o asterisco indica a agramaticalidade da frase):





1. *A chuva caía barulhento...

2. *Ela desceu apressado as escadas.

Também pelas definições acima, pode-se explicar por que são boas as seguintes frases:





3. Eles batem forte.

4. Ela fala bonito.

Ocorre que o adjetivo em função adverbial se associa ao verbo, como nos exemplos 3, 4: se digo que “Ela fala bonito”, o bonito não se associa ao sujeito, mas ao modo de falar, já que uma pessoa feia pode falar de jeito bonito. Uma pessoa não precisa ser forte para bater com força. Em “Eles batem forte”, a ação é que é exercida fortemente.

Nos exemplos 1 e 2, barulhento e apressado não são advérbios, porque se referem especificamente a qualidades do sujeito. São adjetivos e, por isso, devem variar: Ela é que é apressada; a chuva é que é barulhenta.

Na notícia de A GAZETA, sobre o afogamento dos dois meninos, na frase “eles foram à praia escondidos”, temos aí um adjetivo. Os meninos é que saíram escondidos (sem conhecimento) dos pais.

Com relação à propaganda de cerveja, redondo não se refere ao verbo descer, mas à qualidade da cerveja. Não há uma ação redonda. A redondeza é da cerveja que, por ser líquida, se adapta ao recipiente que a contém e acompanha a anatomia circular da garganta.

Observemos as duas frases seguintes:





5. Ela anda rápido.

6. *Ela anda esfomeado.

Na frase 5, eu posso dizer rápido, com referência à ação de andar. Mas também posso fazer a concordância no feminino para indicar que ela é rápida quando anda. No exemplo 6, seria tolice pensar que o ato de andar é que é esfomeado. Por isso a concordância tem de ser feita exclusivamente no feminino: “Ela anda esfomeada”.