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Luciana Almeida

A cara do dono

Não adianta comprar um negócio de sucesso e não ter as competências e as habilidades para interagir, positivamente, com o seu público.

Públicado em 

22 nov 2019 às 17:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Jovem servindo no bar Crédito: unsplash
Frequento um salão de beleza que começou muito bem. Excelente atendimento, bons produtos, ambiente bem cuidado, profissionais capacitados. Tinha o conceito e o estilo da dona, uma moça competente e atenta. Rapidamente, o local passou a ter uma excelente clientela. Mas foi vendido e agora mudou completamente. Dia desses, após alguns meses da mudança, conheci a dona. Ela desceu as escadas, atravessou o salão e não cumprimentou ninguém. Ali, naquele momento, eu entendi a importância da expressão: o negócio tem a cara do dono.
Muitos negócios não dão certo exatamente por ter a cara do dono! É importante que o empresário conheça as expectativas do seu público-alvo. Principalmente quando está comprando uma empresa e deseja manter a clientela. É necessário conhecer bem seus clientes, saber o que eles esperam dos produtos ou serviços que compram. Não adianta comprar um negócio de sucesso e não ter as competências e as habilidades para interagir, positivamente, com o seu público. Estar em sintonia com o mercado é fundamental. Não se deve implementar algo simplesmente porque o dono acha que deve ser. A observação e a pesquisa são itens básicos para quem quer acertar. Ao agir assim se saberá exatamente o que seu público espera do negócio, evitando desperdício de dinheiro e, o que é melhor, evitando a perda de clientes.
Atender é servir. E para bem servir, todos os detalhes devem ser cuidados com muita atenção.
“Atenda bem para atender sempre!”.
Até a próxima!

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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