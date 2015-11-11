A busca por um padrão de beleza

A importância dos cuidados com a aparência, a apresentação pessoal, a capacidade de manter uma conversa com assuntos interessantes, a elegância no convívio com o outro e do poder de destaque em nada está relacionado com esses comportamentos desnorteados que estão sendo imposto por aí, gerando uma psicose coletiva que compromete a autoestima das pessoas.

Estamos assistindo a busca desesperada do PIB, o Padrão Inatingível de Beleza. Para Luciana Almeida tudo se resume em se conhecer, se respeitar, se valorizar. "A pessoa que acredita nela, que gosta dela, que tem uma auto-estima elevada, tem um comportamento que faz com que as pessoas tenham mais vontade de estar próximas, ela passa na vida das pessoas como imã".