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ESTILO CBN

A busca por um padrão de beleza

Estamos assistindo a busca desesperada do PIB, o Padrão Inatingível de Beleza

Publicado em 11 de Novembro de 2015 às 20:36

Publicado em 

11 nov 2015 às 20:36
A importância dos cuidados com a aparência, a apresentação pessoal, a capacidade de manter uma conversa com assuntos interessantes, a elegância no convívio com o outro e do poder de destaque em nada está relacionado com esses comportamentos desnorteados que estão sendo imposto por aí, gerando uma psicose coletiva que compromete a autoestima das pessoas.
Estamos assistindo a busca desesperada do PIB, o Padrão Inatingível de Beleza. Para Luciana Almeida tudo se resume em se conhecer, se respeitar, se valorizar. "A pessoa que acredita nela, que gosta dela, que tem uma auto-estima elevada, tem um comportamento que faz com que as pessoas tenham mais vontade de estar próximas, ela passa na vida das pessoas como imã". 
Estilo CBN - Luciana Almeida - 11-11-15

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