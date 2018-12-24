A bala era de festim

Ilustração da coluna Vitor Vogas desta segunda-feira (25) Crédito: Amarildo

Assim como Lorenzo Pazolini (PRP), Capitão Assumção (PSL) e Coronel Quintino (PSL), o delegado Danilo Bahiense (PSL) chega à Assembleia em 2019 para exercer o seu primeiro mandato na Casa. Ao lado dos três colegas citados e do veterano deputado Euclério Sampaio (DC), ele formará o quinteto de parlamentares com origem nas forças policiais do Espírito Santo. Tal força numérica tem gerado a expectativa de formação de uma “bancada da bala” em sua versão estadual, com atuação conjunta dos cinco em plenário.

Entretanto, na mesma linha de Pazolini e de Assumção – entrevistados aqui recentemente –, Bahiense minimiza essa expectativa. Não haverá, segundo ele, atuação em bloco. Embora tenha sido eleito pelo PSL e apoiado Manato para governador, Bahiense diz ter amizade com Casagrande. Vai cobrar concursos e reposição do efetivo na Polícia Civil, afirma. “Mas a eleição passou e agora tudo o que for bom para o Estado nós estaremos certamente junto com o governador.”

No conjunto das três entrevistas, podemos concluir que essa pseudobancada da bala não assusta tanto o próximo governo como se imaginou que pudesse logo após a eleição. Confira abaixo a de Danilo Bahiense:

Realmente existirá uma “bancada da bala” no próximo mandato, no sentido de que vocês pretendem atuar de forma coesa, em bloco, ou isso é mais um mito construído por causa da origem em comum?

Acredito que seja mais um mito, mas é certo que nós, deputados que fazemos parte da área, temos na segurança pública a nossa especialidade. Eu, por exemplo, dos meus 47 anos de serviço, 33 são dedicados a servir o Estado do Espírito Santo. Então disso nós entendemos a fundo, razão pela qual já tivemos algumas reuniões. Eu já tive pelo menos duas reuniões com nosso novo governador, trocando algumas ideias e traçando alguns projetos para o futuro, porque a polícia precisa de uma melhora muito grande, em especial com relação ao efetivo.

O senhor vai reivindicar concursos públicos?

Exatamente. Tem setor na Polícia Civil que, há 28 anos, tinha 316 servidores. Passados 28 anos, a população cresceu de 2,5 milhões para 4 milhões, e hoje temos 80 servidores no setor. É inadmissível.

O senhor e outros cinco deputados eleitos que têm origem policial pretendem atuar em bloco, votando juntos em todas as matérias na Assembleia?

Não. Nós temos um entendimento com nosso partido de votar em bloco somente com relação à eleição da Mesa Diretora. Fora a Mesa, temos liberdade para cada um votar no que for melhor. Mas é certo que nós vamos trocar ideias entre os policiais civis e militares, porque nós entendemos do assunto.

O sr. se considera integrante da base de Renato Casagrande?

Tenho uma amizade muito grande do governador Renato Casagrande, antes mesmo de ele ser eleito governador do Estado. Mas estamos tendo ainda alguns entendimentos entre ele e o nosso partido. Você sabe que nós tínhamos candidato do nosso partido [Manato]. Mas a eleição passou e agora tudo o que for bom para o Estado nós estaremos certamente junto com o governador.

Cena Política

“Quero saudar Marcelo, que é líder do governo, aliás líder dos governos, nesta atual fase.” Assim o governador Paulo Hartung (sem partido) saudou o deputado estadual Marcelo Santos (PDT) em recente cerimônia no Palácio Anchieta. E é isso mesmo. Hábil articulador, Marcelo tem feito a ponte em plenário entre o governo que finda e o que chega. Agora, o líder de PH virará secretário de Esportes de Casagrande.

Secretariado jovem

Em pronunciamentos, Casagrande tem destacado (como Paulo Hartung) sua preocupação em formar novas lideranças, o que se reflete em suas escolhas na formação do secretariado. Fizemos as contas e, de fato, o 1º escalão de Casagrande pode ser considerado jovem. Dos 25 cargos com status de secretário, 24 já foram preenchidos. Considerando estes, a idade média é de 47 anos. A vice, Jacqueline Moraes (PSB), tem 43. O próprio Casagrande tem 58.

Ala dos trintões

Mas o que mais chama a atenção é a ala dos trintões: oito dos 24 estão na casa dos 30 anos. O caçula, Rogelio Pegoretti (PSB), chefiará uma das pastas mais poderosas: a de Fazenda. Confira a relação completa:

. Fabrício Noronha (Cultura): 34

. Nésio Medeiros (Saúde): 36

. Vitor de Angelo (Educação): 36

. Edmar Camata: (Transparência): 37

. Davi Diniz (Casa Civil): 38

. Tyago Hoffmann (Governo): 38

. Nara Borgo (Direitos Humanos): 39

. Rodrigo de Paula (PGE): 40

. Fábio Damasceno (Obras): 43

. Fabrício Machado (M. Ambiente): 46

. Coronel Aguiar (Casa Militar): 47

. Lenise Loureiro (Gestão e RH): 48

. Marcelo Santos (Esportes): 48

. Valésia Perozini (Gabinete): 51

. Roberto Sá (Segurança): 53

. Luiz Carlos Cruz (Justiça): 54

. Álvaro Duboc (Planejamento): 54

. Flavia Mignoni (Comunicação): 55

. Dorval Uliana (Turismo): 56

. Cristina Engel (Ciênc. e Tecnologia): 57

. Paulo Foletto (Agricultura): 62

. Heber Resende (Desenvolvimento): 63

. Marcus Vicente (Des. Urbano): 64