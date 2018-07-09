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Cidades

A admirável política de condenar o absurdo

Para manter a máquina pública, a burocracia, os impostos e os assaltos aos cofres deixam os Estados insolventes

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 19:59

Públicado em 

09 jul 2018 às 19:59

Colunista

Gutman Uchôa de Mendonça*
Recentemente, a imprensa publicou declarações do parlamentar capixaba Lelo Coimbra condenando a decisão da Câmara Federal de permitir a criação de mais municípios, ressaltando que não era hora de se aumentar gastos públicos, inteiramente desnecessários, num momento em que o país passa por sérias dificuldades e que não há recursos disponíveis para sustentar novas administrações.
O negócio é o seguinte (o que muita gente não gosta de dizer com medo): o Brasil tem em torno de 62% de servidores públicos, em todos os níveis, mais do que o necessário. Para se ter uma ideia, os gastos dos Estados com a previdência de servidores públicos cresceram 111% desde 2005, ou seja, os desembolsos saltaram de R$ 77,3 bilhões, em 2005, para R$ 106 bilhões, no ano de 2017, conforme levantamento realizado pelo economista Raul Vellozo.
Um contribuinte não pode nem sequer ter um buraco na calçada que já leva uma multa da municipalidade, quando, na verdade, quem deveria consertá-los e fazer as calçadas “cidadãs” é a prefeitura
Para manter a infernal máquina pública brasileira, a burocracia, a coragem na cobrança de impostos e a avidez como se assaltam os cofres públicos estão deixando a nação, Estados e municípios insolventes. Não existe Estado ou município que possa saldar em um ano suas dívidas. Elas extrapolam para 20, 50 ou mais anos, principalmente com a Previdência Social. Enquanto isso, um contribuinte não pode nem sequer ter um buraco na calçada que já leva uma multa da municipalidade, quando, na verdade, quem deveria consertá-los e fazer as calçadas “cidadãs” é a prefeitura. Isso porque calçadas são espaços públicos, mas foram transferidas para a responsabilidade dos moradores numa estúpida manobra do poder de polícia dos municípios, que enquanto isso vivem desperdiçando dinheiro com as contratações de festas populares.
A contribuição “constitucional” de royalties para que Estados e municípios gastem a rodo o que deveria ser empregado em serviços em prol do desenvolvimento econômico e social é consumido com vergonhosos shows populares de péssima qualidade, enquanto empresários lutam com sacrifício para a realização de festivais como o de jazz em Santa Teresa, onde desfilaram importantes artistas internacionais.
Contra tudo isso, ouvimos outro dia a voz solitária, mas firme e determinada do deputado Lelo Coimbra condenando tais aberrações.
*O autor é jornalista
 

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