A Academia vai à escola: a apresentação da leitura

Os 15 livros que serão lançados pela Secult serão distribuídos gratuitamente. Crédito: Divulgação

A Academia Espírito-santense de Letras completou 97 anos em 2018, foi fundada em 04 de setembro de 1921. Criada com o objetivo de ser um “clube de amor às letras”, reunindo pessoas que fazem literatura e gostam de ler, de escrever e de conversar sobre livros e leitura, ela se mantém viva e antenada com os novos tempos, porque é feita de pessoas, constantemente renovada com a admissão de novos membros que trazem consigo o espírito de seu tempo.

Se, no passado, ser acadêmico era quase um galardão para juízes e desembargadores aposentados que também escreviam, hoje, a Academia Espírito-santense de Letras traz em seus quadros os escritores capixabas mais representativos de nossa época. Claro, sempre existirão os grandes escritores que não querem pertencer a qualquer entidade, e querer estar junto de seus pares é a primeira condição para ser acadêmico, já que nenhum escritor é convidado para entrar na academia. É ele que a procura, quando aberto o processo de seleção a alguma vaga, e depende de que os outros o queiram entre si. É assim que a banda toca.

Diante da situação em que vivemos, em que cada vez menos pessoas leem literatura, sobretudo a impressa, desde o ano passado, vinte escritores acadêmicos se voluntariaram para percorrer escolas, falando aos jovens e crianças do presente sobre seus livros, sobre literatura e sobre a prática da leitura. No ano passado, fizemos um convênio com as secretarias de Cultura e da Educação e, neste ano, com a Secretaria de Direitos Humanos e a da Educação. Elas viabilizam o transporte e o contato com as escolas e nós vamos com a cara e a coragem. Parece que os alunos estão gostando. Os escritores estão entusiasmados com a experiência.

Não é necessário conhecer o autor para gostar de ler. Nossa geração lia Monteiro Lobato, Viriato Correia, Vovô Felício e Malba Tahan sem conhecermos deles até mesmo a imagem. Bastava-nos o que escreviam. Mas os tempos mudaram. Hoje, sem visibilidade, na sociedade do espetáculo em que vivemos, sair a campo é imperativo. O escritor precisa não só escrever, mas também postar nas redes sociais, gravar vídeos no YouTube, participar de feiras literárias, ir a escolas conversar com os alunos e divulgar seus livros em todas as plataformas que puder. Talvez, assim, consiga ser lido, sem deixar toda uma edição encalhada, sem leitor, apenas com a vaidade narcísica de ser um ilustre escritor desconhecido. Por isso, as academias literárias, que voltaram a proliferar como em priscas eras, não devem ser lugares apenas para elogios mútuos, rapapés anacrônicos, colecionadores de medalhas e de diplomas. Escritor escreve para ser lido e, se o leitor não vem ao seu encontro, ele deve ir onde ele está, nas escolas, por exemplo.