Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • A Academia vai à escola: a apresentação da leitura
Francisco Aurelio Ribeiro

A Academia vai à escola: a apresentação da leitura

Vinte escritores estão percorrendo escolas, falando aos jovens e crianças sobre seus livros

Publicado em 11 de Novembro de 2018 às 17:30

Públicado em 

11 nov 2018 às 17:30

Colunista

Os 15 livros que serão lançados pela Secult serão distribuídos gratuitamente. Crédito: Divulgação
A Academia Espírito-santense de Letras completou 97 anos em 2018, foi fundada em 04 de setembro de 1921. Criada com o objetivo de ser um “clube de amor às letras”, reunindo pessoas que fazem literatura e gostam de ler, de escrever e de conversar sobre livros e leitura, ela se mantém viva e antenada com os novos tempos, porque é feita de pessoas, constantemente renovada com a admissão de novos membros que trazem consigo o espírito de seu tempo.
Se, no passado, ser acadêmico era quase um galardão para juízes e desembargadores aposentados que também escreviam, hoje, a Academia Espírito-santense de Letras traz em seus quadros os escritores capixabas mais representativos de nossa época. Claro, sempre existirão os grandes escritores que não querem pertencer a qualquer entidade, e querer estar junto de seus pares é a primeira condição para ser acadêmico, já que nenhum escritor é convidado para entrar na academia. É ele que a procura, quando aberto o processo de seleção a alguma vaga, e depende de que os outros o queiram entre si. É assim que a banda toca.
Diante da situação em que vivemos, em que cada vez menos pessoas leem literatura, sobretudo a impressa, desde o ano passado, vinte escritores acadêmicos se voluntariaram para percorrer escolas, falando aos jovens e crianças do presente sobre seus livros, sobre literatura e sobre a prática da leitura. No ano passado, fizemos um convênio com as secretarias de Cultura e da Educação e, neste ano, com a Secretaria de Direitos Humanos e a da Educação. Elas viabilizam o transporte e o contato com as escolas e nós vamos com a cara e a coragem. Parece que os alunos estão gostando. Os escritores estão entusiasmados com a experiência.
Não é necessário conhecer o autor para gostar de ler. Nossa geração lia Monteiro Lobato, Viriato Correia, Vovô Felício e Malba Tahan sem conhecermos deles até mesmo a imagem. Bastava-nos o que escreviam. Mas os tempos mudaram. Hoje, sem visibilidade, na sociedade do espetáculo em que vivemos, sair a campo é imperativo. O escritor precisa não só escrever, mas também postar nas redes sociais, gravar vídeos no YouTube, participar de feiras literárias, ir a escolas conversar com os alunos e divulgar seus livros em todas as plataformas que puder. Talvez, assim, consiga ser lido, sem deixar toda uma edição encalhada, sem leitor, apenas com a vaidade narcísica de ser um ilustre escritor desconhecido. Por isso, as academias literárias, que voltaram a proliferar como em priscas eras, não devem ser lugares apenas para elogios mútuos, rapapés anacrônicos, colecionadores de medalhas e de diplomas. Escritor escreve para ser lido e, se o leitor não vem ao seu encontro, ele deve ir onde ele está, nas escolas, por exemplo.
* O autor é professor e escritor 

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?
Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados