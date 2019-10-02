500 vagas para aprender uma profissão na Serra

Boa oportunidade para quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou com carteira assinada. A Associação Estadual de Saúde (Ases) está com 500 vagas em cursos de qualificação sem mensalidades.
As inscrições já estão abertas e as oportunidades são destinadas a moradores da Grande Vitória. As oportunidades são para cursos de cuidador de idosos, porteiro, Informática para mercado de trabalho, auxiliar administrativo e manicure.
Os alunos não pagam mensalidade, mas uma taxa única de R$ 79,00 para custear as aulas práticas e o material didático.
Os interessados podem se inscrever no site da associação (https://cursos.asces-es.com.br). As inscrições começam no dia 4 de outubro.
O projeto tem como objetivo contribuir para a geração de emprego e de renda a partir da qualificação profissional. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos.
As aulas serão realizadas na Avenida Região Sudeste, em Barcelona. Mais informações podem ser obtidas pelo (27)99611-2675 (WhatsApp).