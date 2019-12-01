30 anos após o Muro de Berlim, a política caminhou para os extremos

Muro de Berlim Crédito: The Imaginative Conservative

No dia 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim começou a ser derrubado dando fim à divisão (pelo menos em termos físicos) de duas concepções de mundo. Sobre as ruínas do colapso dos países sob o jugo da União Soviética, edificou-se a narrativa de que o modelo comunista se esgotara e o único projeto possível de sociedade, a partir de então, seria a capitalista. O próximo passo foi naturalizar uma associação entre capitalismo, liberdade individual e democracia, oposta a comunismo, cerceamento das liberdades e totalitarismo.

Os mecanismos que asseguram essa narrativa orquestrada pelas elites são variados, difusos e têm uma grande capacidade de se atualizar. Mas assim como existe uma diferença enorme entre o que podemos chamar de República Romana, República Francesa e República Federativa do Brasil (todas repúblicas), também é preciso perceber as rupturas e descontinuidades entre as revoluções fracassadas e as proposições da esquerda 30 anos depois. Não custa lembrar que, no mundo de Virgílio, ninguém em sã consciência cogitaria uma nova República, no entanto, cá estamos.

E tal qual o Pierre Menard que escreveu seu Dom Quixote ipsis litteris, no entanto, atual e, por isso mesmo, superior ao de Cervantes, a esquerda precisa reescrever um Marx indígena, preto, feminista, operário, camponês, cigano, palestino, trans e selvagem. “Um marxismo vivo [que] deve abrir-se à contaminação e à ‘convocação material de forças’ (e a seus outros materialismos e mundos)”, como escreveu o professor Jean Tible.

Trinta anos depois, a política caminhou, mais uma vez, para extremos e, na esteira da reinvenção da esquerda, é imprescindível apostar no que hoje parece impossível e impensável: uma esquerda radical, isto é, que rompa com o clássico modelo aliancista amparado por horizontes legalistas de suposta frente democrática – muito bem representado por Lula. Existe uma outra história da esquerda brasileira que se distancia do populismo varguista e, em grande parte, petista, e é preciso recuperá-la.