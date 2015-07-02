Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • 21 anos do Plano Real: as mudanças na economia
CBN FINANÇAS PESSOAIS

21 anos do Plano Real: as mudanças na economia

Conheça os motivos de, atualmente, haver tanta atenção ao volume de poupança no país, a taxa de inflação e o patamar do juros

Publicado em 01 de Julho de 2015 às 22:38

Publicado em 

01 jul 2015 às 22:38
Existe uma geração que conheceu a super inflação, principalmente nas décadas de 80 e 90, mas quem nasceu após esse período não acompanhou os desdobramentos acarretados por uma troca de moeda no Brasil, com o lançamento do Plano Real. A medida afetou não só a economia, mas a vida cotidiana das famílias brasileiras. A implantação da nova moeda, em 1º de julho de 1994, buscava equilibrar a inflação no período e iniciar um novo ciclo de desenvolvimento econômico. De lá pra cá, a moeda já se desvalorizou 80,1% e a crise econômica atual influi diretamente no que tanto se conquistou com a adoção do real. O comentarista Laudeir Frauches explica os motivos de, atualmente, ter atenção ao volume de poupança no país, a taxa de inflação e o patamar do juros:
CBN Finanças Pessoais - Laudeir Frauches - 01-07-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Virginia Fonseca é hostilizada no Maracanã
'Uma das piores sensações que já senti', diz Virginia após ser hostilizada no Maracanã
Imagem de destaque
Trump propõe nova tarifa de 25% sobre mercadorias nacionais
Imagem de destaque
ES tem 17 seleções e concursos abertos com mais de 1.900 vagas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados