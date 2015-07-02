21 anos do Plano Real: as mudanças na economia

Existe uma geração que conheceu a super inflação, principalmente nas décadas de 80 e 90, mas quem nasceu após esse período não acompanhou os desdobramentos acarretados por uma troca de moeda no Brasil, com o lançamento do Plano Real. A medida afetou não só a economia, mas a vida cotidiana das famílias brasileiras. A implantação da nova moeda, em 1º de julho de 1994, buscava equilibrar a inflação no período e iniciar um novo ciclo de desenvolvimento econômico. De lá pra cá, a moeda já se desvalorizou 80,1% e a crise econômica atual influi diretamente no que tanto se conquistou com a adoção do real. O comentarista Laudeir Frauches explica os motivos de, atualmente, ter atenção ao volume de poupança no país, a taxa de inflação e o patamar do juros: