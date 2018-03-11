1ª Vara Cível de Vila Velha é vitima de golpista

Fórum de Vila Velha: ação de estelionatário contra a 1ª Vara Cível foi denunciada à polícia. Crédito: PMVV/Divulgação

Tem golpe novo na praça. A 1ª Vara Cível de Velha identificou que estelionatários estão ligando para a residência de pessoas com processos tramitando naquela unidade judiciária para fazer cobranças indevidas. Os golpistas estão fornecendo até número de telefone para a parte interessada entrar em contato. O número, entretanto, não é do Judiciário.

Não caia no golpe

A Assessoria de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça já fez um boletim de ocorrência na Delegacia de Defraudações. O juiz Lyrio Regis de Souza Lyrio, responsável pela 1ª Vara Cível de Vila Velha, alerta que a unidade judiciária não realiza cobrança de valores por telefone.

Os pais da criança

A briga pela denominação do Aeroporto de Vitória é antiga. A lei que deu o nome de Eurico de Aguiar Salles é do deputado Marcus Vicente e derrotou outro projeto, de Renato Casagrande, que pretendia colocar Augusto Ruschi, nome reapresentado agora por um projeto do deputado Lelo Coimbra.

Preço nas alturas

Leitor foi comprar uma passagem aérea da Gol para Guarulhos, para esta quinta. O valor: R$ 3.530. E isso no nosso aeroporto velho.

Mais uma opção

A partir desta quinta-feira será vendida a torta capixaba no galpão das paneleiras em Goiabeiras.

Ética em debate

O promotor de Justiça Marcelo Zenkner será um dos palestrantes da Compliance Across Americas, que tem como meta disseminar a cultura do comportamento ético no mundo. Será em São Paulo dias 12 e 13 de abril.

Guerra santa

O senador Magno Malta, que é evangélico, está processando o padre de Boa Esperança. E o juiz do caso é Charles Henrique Evangelhista.

Tudo normal

Sobre a nota “Ibama em chamas”, o novo superintendente do órgão no ES, Tarcísio Föeger, diz que os servidores “têm o direito legítimo de externalizarem sua opinião sobre a indicação de superintendentes”. Portanto, as faixas de protesto contra a nomeação de políticos para o Ibama no ES continuam na fachada do instituto, em Bento Ferreira.

Às urnas!

Nesta quinta tem eleição no Sindipostos. A chapa da situação enfrenta a da oposição comandada pelo ex-deputado Eval Galazi.





Alô, eleitor!

Será que os políticos que estão mudando de partido leram o estatuto e o programa partidário antes de migrar para suas novas legendas?

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MINIENTREVISTA

"Bandeiras moralistas só trazem ignorância"

Vice-presidente do Sindicato dos Artistas Plásticos do ES, o mosaicista Celso Adolfo fala de censura à cultura e da importância da arte: “Precisamos acreditar na utopia”.

A cultura está sob ataque?

Estamos numa onda de polêmicas embasadas na falta de conhecimentos e oportunismo político. São bandeiras moralistas que só trazem o atraso e promovem a ignorância.

No ES, apesar das ameaças, como a censura, a mobilização dos artistas não é pequena?

Houve manifestações isoladas, fazendo efeito dentro de fronteiras, mas que valeram. A coisa é séria.

O nível de consciência da classe artística mudou?

Artistas sempre evoluem. Abandonar seus trabalhos por assuntos velhos e desgastantes é um tédio, mas “bater palminha” em redes sociais não muda o mundo. Precisamos ocupar nosso espaço garantido na Constituição.

Dá para viver de arte no ES?

Somos equilibristas. A consciência da economia criativa vem ocupando espaço. Ainda depende-se muito das leis de incentivos e fundos culturais.

Como você avalia a gestão cultural no Estado e nos municípios?

No Estado, há um crescente diálogo no desenvolvimento dos editais. Nos municípios, há uma incerteza de orçamentos, as leis estão sempre em mudanças, gerando dúvidas. Aqui mesmo na Grande Vitória há prefeituras que fazem pouco-caso destes mecanismos. E nossos poucos aparelhos culturais beiram ao abandono.

A arte existe porque a vida não basta”. É assim ainda?