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  • 1° Halloween Psicodélico nesta sexta (25/10)
Festa

1° Halloween Psicodélico nesta sexta (25/10)

Evento terá música, decoração e sorteios

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 14:46

Publicado em 

25 out 2019 às 14:46
Correria Music Bar em Vila Velha Crédito: Correria Music Bar

Quando?

Sexta (25/10), às 22h

Quanto?

Entrada gratuita (para os 100 primeiros), R$ 15 (para os fantasiados até 0h), R$ 20 (para os não fantasiados até 0h), R$ 30 (após 0h).

Onde?

Avenida José Julio de Souza, Vila Velha

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