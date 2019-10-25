1° Halloween Psicodélico nesta sexta (25/10)

Quando?
Sexta (25/10), às 22h
Quanto?
Entrada gratuita (para os 100 primeiros), R$ 15 (para os fantasiados até 0h), R$ 20 (para os não fantasiados até 0h), R$ 30 (após 0h).
Onde?
Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 14:46
Publicado em
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