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Blocos de carnaval

'Violência não pode ser desconsiderada em festas de rua', diz coronel

"O que temos visto são eventos privados, mas com segurança pública. Dando tudo certo, o bônus é do organizador, mas diante de quaisquer problemas o ônus é todo da Polícia Militar"

Públicado em 

15 jan 2018 às 14:26

Colunista

 Coronel Alexandre Ofranti Ramalho 
Comandante do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitana da PMES
Crédito: Bernardo Coutinho | Arquivo | GZ
Com o término da Operação Natal e da Operação Réveillon, a Polícia Militar, além das suas atribuições rotineiras, está com a atenção voltada para a Operação Verão e já começa seus planejamentos para o período de carnaval, que inicia-se com as folias de rua, ainda em janeiro, o tradicional desfile das escolas de samba, uma semana antes do feriado oficial, e ainda diversos outros blocos de rua, que alongam-se praticamente até o final de março.
Em relação aos blocos carnavalescos, preocupa-nos sobremaneira o deslocamento de massa popular, fazendo uso de bebida alcoólica e outras drogas, percorrendo ruas e avenidas, atrás de um trio elétrico.
É preciso muita atenção e sensibilidade do poder público municipal quanto à liberação desses eventos em via pública, visto que o grande número de pessoas, a falta de contenção física, a inexistência de busca pessoal, a presença de garrafas de vidro e a probabilidade da existência de armas são fatores que propiciam brigas generalizadas, depredações, vandalismo e até mesmo homicídios.
A Polícia Militar trabalha sob fortíssima demanda social. São milhares de atendimentos diários, que exigem a imediata assistência aos cidadãos. Portanto, o ideal seria exigir que esses eventos privados, ocorressem em ambientes fechados, fiscalizados pelas prefeituras e Corpo de Bombeiros, conforme exigências legais, bem como total controle da segurança privada.
É sempre bom destacar que os atuais blocos carnavalescos em nada se assemelham aos grupos de pessoas, que outrora entoavam marchinhas de carnaval nos seus bairros. A violência urbana é uma realidade e não pode, em hipótese alguma, ser desconsiderada quando da realização dessas festas de rua.
Na prática, o que temos visto são eventos privados, mas com a segurança pública. No final das contas, dando tudo certo o bônus é do organizador, mas diante de quaisquer problemas, que resultem principalmente em confusão generalizada ou morte, o ônus, como tem sido creditado, é todo da Polícia Militar.

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