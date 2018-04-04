É preciso dizer não a tentativas de intimidar os poderes da República

General Eduardo Dias da Costa Villas Bôas Crédito: Tiago Corrêa/Dircom/CMM (26/03/2014)

O Supremo errou e errou feio.

Errou lá atrás, quando, flertando com o populismo penal, decidiu, por ínfima maioria, que seria possível a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mesmo a Constituição dispondo em contrário.

Aquilo que seria o possível - a prisão temporária quando presentes os requisitos que a autorizariam, mesmo quando pendente Recurso Especial ou Extraordinário - passou, por obra e graça de uma visão punitiva do direito penal, a ser obrigatório.

O Supremo errou e errou feio agora, quando pronta para julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (proposta inclusive pela OAB), a presidente Cármen Lúcia deixou de pautá-la, permitindo, com seu equívoco, que a discussão se desse em torno do habeas corpus do ex-presidente Lula.

E nesse caldo de paixão que estamos vivendo, vem o general Villas Bôas, fugindo do papel constitucional que cabe às Forças Armadas, e faz declaração que tem claramente a intenção de intimidar os ministros do Supremo Tribunal.

Inaceitável declaração, que flerta com um passado que o povo brasileiro já condenou (ditadura nunca mais) e que foi objeto de perfeita análise por parte do presidente nacional da OAB, Cláudio Lamachia, que disse:

“A OAB, defensora intransigente do Estado democrático de Direito, conclama a nação a repudiar qualquer tentativa de retrocesso e reitera sua determinação em continuar apoiando a luta pela erradicação da corrupção em nosso país, na estrita observância do que determina a Constituição. Para os males da democracia, mais democracia. Não podemos repetir os erros do passado!"

É preciso que se tome consciência que dentro do Estado Democrático não cabe às Forças Armadas tutelar os poderes da República. Não cabe aos militares manifestação política, de qualquer espécie ou sentido.

Lançar afirmativa, como o fez o comandante do Exército, só é possível com uma presidência frágil e um ministro da Defesa que não se impõe.

Nesse momento, nesses tempos difíceis, é preciso dizer não a qualquer tentativa de intimidação dos poderes da República; é preciso afirmarmos a defesa do Estado Democrático.

Afinal, “para os males da democracia, mais democracia.”

* Homero Mafra é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo (OAB-ES)