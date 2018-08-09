É possível lançar um olhar como se lança uma pedra

Olhos Crédito: Pixabay/Divulgação

Não fosse a habilidosa performance do Marcos Andião talvez não estivesse enxergando agora. Um sanguinolento líquido escorreu em direção a mim quando tratava de meus cactus da espécie malvadeza. Minha senhora, como dói, arde e dói revezadamente, em ritmo sádico. Desci aos Andião munido de espinhos de cactus, mandei todos os clientes que aguardavam deitarem no chão, tipo faroeste, e pedi piedade.

Socorreu-me. A oftalmologia é o estudo do olho. Aliás, infinitos estudos dos olhos. Não é estranho, então, que vários registros de oftalmologia assinalem que se pode "devorar algo com os olhos", “fuzilar com os olhos”, “medir algo e transmitir algo em uma paquera”. É possível até lançar um olhar como se lança uma pedra que pode ameaçar ou pode seduzir, principalmente se for esmeralda. Não é à toa que o olhar encantado materno, muito bem definido por Donald Winnicott, é fundamental na capacidade de amar e de ser amado. E, portanto, viver.

De vez em quando, o ser humano costuma atrair o outro com a ajuda dos olhos, e a grande maioria das pessoas faz disso um costume, mas não tem a mínima ideia de que tal hábito se deriva do profundo inconsciente

O olho, dependendo do ângulo e de outras vicissitudes, pode amedrontar. Falar enquanto se faz amor, por exemplo. De tudo isso se depreende que a função do olho é infinitamente maior e sofisticada do que abarca nossa ciência oftalmológica. Se fosse meramente um proceder mecânico da visão, o corpo não estivesse em rede, não haveria o "olhar indiferente”, com o qual já fui contemplado tantas vezes. Que dor. Como se vê, o olhar não existe apenas para a percepção visual, mas para destituir as demais percepções como únicas. Não é à toa que sem obedecer a qualquer lógica se pede para alguém “dar uma olhada no seu filho”.

Assim, o ser humano pode ser todos os olhos atentos. Os olhos podem fulminar, saltar, rir, castigar, paralisar-se e paralisar. São como os animais no campo, podem ser sonhadores ou sonolentos, secos ou úmidos, ter alma e não ter alma, carnais ou espirituais. Enxergar-se com os próprios olhos ou com os olhos alheios, eis a questão. Nesta era dos óculos, cuidado para não perder a contemplação própria, embora a visão possa ser corrigida, nesse meu caso com a magia de quem vê.

De vez em quando, o ser humano costuma atrair o outro com a ajuda dos olhos, e a grande maioria das pessoas faz disso um costume, mas não tem a mínima ideia de que tal hábito se deriva do profundo inconsciente.

A ciência e a arte de curar haverão de compreender o que sempre foi do inconsciente da linguagem. Que ver não depende somente do olho, que existe visão sem olhos, muitos de nós temos olhos e não vemos.

Há, ainda, a capacidade mágica de enxergar, paquerar, iludir, amar no escuro de uma boate, por exemplo. Então, o que atraiu Adão não terá sido apenas uma maçã.

*O autor é médico psiquiatra, psicanalista e jornalista