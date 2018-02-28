"#LentãoDaSilva", brinca leitor sobre novo atraso em obra

Na manhã de terça-feira (27), lo secretário estadual de Planejamento, Regis Mattos Teixeira, anunciou que as obras na Avenida Leitão da Silva, uma das mais importantes de Vitória, só serão concluídas em 2019. As intervenções no local já se arrastam desde 2014, e a última previsão de conclusão anunciada era para o fim de 2018.

A notícia do quinto adiamento na entrega da nova avenida não repercutiu bem entre os leitores do Gazeta Online. Em nosso Facebook, os internautas chegaram a lançar suspeitas de superfaturamento e compararam com outras obras que também sofrem atrasos no Estado, como a do Aeroporto de Vitória.

Confira alguns comentários:

É mentira atrás de mentira. Essa é uma das famosas obras que se alongam no tempo para garantir um gordo aditivo de contrato, que por acaso se dá em período eleitoral. Por meses essa obra ficou parada sem operário algum trabalhando. Vamos acordar povo!!!!

Victor Emmanuel Teixeira

Quando a Leitão da Silva ficar pronta os carros já estão usando tecnologia para voar, aí já vai estar ultrapassada. #LentãoDaSilva

Uarle Pereira

Por falar nesse ralo sugador de dinheiro público: onde anda Edmar Camata, coordenador da Transparência Capixaba?

Anselmo Galiza

Com tanto de obra que já fizeram nessa avenida nos últimos 20 anos daria pra fazer uma ponte ligando a Terra à Lua. No dia que terminarem a obra, desmancham e começam outra.

Gs Bianchini

Alguém já passou lá (num horário em que) tivesse mais de meia dúzia de gatos pingados trabalhando?

Carlos Magalhães Jr.

É a obra do aeroporto?

Everton Schneider

Spin-off da série Aeroporto de Vitória, pelo visto com mais algumas temporadas pela frente.

Raphael Silveira

Outra obra que deixa nossos políticos cada dia mais ricos.

Janine Dinelli Rizzo

Uma vergonha. Cada adiamento, um aumento. É assim que a banda toca quando a obra é pública e o dinheiro é do povo. Um prejuízo absurdo para quem tem imóvel e não consegue alugar.

Rosa Bessa

Imagino o quanto de dinheiro que foi gasto nesta avenida que nunca acaba.

Humberto Luiz Toé

Em uma das etapas, a desculpa da demora foi a chuva. Queria saber a desculpa de agora. Deve ser porque está na frente do hospital e não pode fazer barulho hora nenhuma.

Marcela Magris Fernandes

Tudo obra superfaturada com desvio de verba e ninguém investiga.

Livia Portela

Se fosse o caminho de casa do governador, já estaria pronta...

Hemelly Tomassi

Estão procurando petróleo.

Alejandra Martins Madeira

Cadê a CPI pra Leitão da Silva?