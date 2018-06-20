É hora de votar com o cérebro

Infelizmente, parece que o eleitor vai votar com o fígado e não com o cérebro. Segundo Delfim Netto no Valor Econômico de hoje, 20/06/2018, a eleição será decidida por quem fizer "a melhor administração do medo, da raiva e da indignação". Isso dá margem aos discursos populistas, com frases de efeito e soluções rasteiras, que não se sustentam na realidade. Candidatos eleitos dessa maneira não vão entregar o que prometem, vão colocar a culpa no Congresso ou na Justiça, incitar o povo contra essas instituições e provocar novas crises institucionais. É melhor tentar votar com o cérebro, procurando candidatos com experiência administrativa, experiência de articulação com parlamentares e que prometem e conseguem entregar coisas factíveis.