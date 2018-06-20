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Evandro Milet

É hora de votar com o cérebro

Devemos procurar candidatos com experiência administrativa, experiência de articulação com parlamentares e que prometem e conseguem entregar coisas factíveis

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 17:55

Públicado em 

20 jun 2018 às 17:55
Evandro Milet

Colunista

Evandro Milet

Crédito: ABr
Infelizmente, parece que o eleitor vai votar com o fígado e não com o cérebro. Segundo Delfim Netto no Valor Econômico de hoje, 20/06/2018, a eleição será decidida por quem fizer "a melhor administração do medo, da raiva e da indignação". Isso dá margem aos discursos populistas, com frases de efeito e soluções rasteiras, que não se sustentam na realidade. Candidatos eleitos dessa maneira não vão entregar o que prometem, vão colocar a culpa no Congresso ou na Justiça, incitar o povo contra essas instituições e provocar novas crises institucionais. É melhor tentar votar com o cérebro, procurando candidatos com experiência administrativa, experiência de articulação com parlamentares e que prometem e conseguem entregar coisas factíveis.

Evandro Milet

É consultor e palestrante em Inovação e Estratégia. Neste espaço, novidades e reflexões sobre mercado de trabalho e tecnologia têm sempre destaque.

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