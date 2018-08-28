É hora de uma nova Constituinte?

Como uma reação à corrupção e à crise de representação, voltou à tona, nos últimos tempos, a defesa de que este seria o momento para se elaborar uma nova Constituição. Há quem acredite que somente um conjunto renovado de leis, adequadas à evolução tecnológica, ao momento global, e produzidas por um grupo de pessoas mais isento poderia tornar os direitos constitucionais mais efetivos.

Entre aqueles que encampam este pleito, há três formatos sugeridos. O primeiro deles, defendido pelos juristas Modesto Carvalhosa, Flávio Bierrenbach e José Carlos Dias, em um "Manifesto à Nação", feito no ano passado, seria de uma Assembleia Constituinte independente e popular, composta por membros da sociedade civil que não ocupem cargos políticos e que , encerrados os trabalhos constituintes, fiquem inelegíveis por oito anos.

O principal objetivo desta reforma na Carta Magna seria restaurar as instituições, pois a atual teria criado um sistema político que "representa um modelo obsoleto, oligarca, intervencionista, cartorial, corporativista e anti-isonômico", dizem os juristas.

No novo texto, deveria haver a eliminação dos cargos de confiança na administração pública, a eliminação da estabilidade em cargos públicos, da desproporção de deputados por Estados da Federação, a proibição de que parlamentares exerçam cargos na administração pública durante o seu mandato, entre outras ideias.

Há também os que retomaram a tese defendida por Tancredo Neves logo depois do Colégio Eleitoral, em 1985, de um texto-base elaborado por notáveis, mas desta vez modernizada pela submissão do trabalho ao julgamento popular, via plebiscito.

Outra possibilidade seria a de uma Constituinte exclusiva para a reforma política, desejo da ex-presidente Dilma Rousseff e de parcela do PT.

Um dos principais economistas do partido, Marcio Pochmann, inclusive defendeu na última semana uma Constituinte para discutir e organizar melhor as reformas do sistema eleitoral, tributário, bancário e dos meios de comunicação, para não criar normas contraditórias.

No entanto, para juristas, a possibilidade de uma Constituinte restrita à reforma política é um tanto controversa, pois os constituintes teriam plenos poderes para alterar toda a Constituição.

OPINIÕES DIVIDIDAS

Entre os estudiosos, o tema ainda divide opiniões. Para o professor e mestre em Direito Dalton Morais, o fato de o atual texto constitucional ser muito extenso, e ter que ser frequentemente alterado, tendo recebido quase 100 emendas, mostra a necessidade de uma norma mais adaptada à realidade atual.

"A população leiga tem aquela percepção da música do Legião Urbana, de que 'ninguém respeita a Constituição'. A Constituição tem que ser compatível com os valores políticos, sociais e econômicos. Hoje, há uma inversão disso. Como o texto não traduz muitos desses valores, o STF tem que interpretá-la de uma nova forma, adequando à realidade", acredita.